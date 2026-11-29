La Policía Boliviana se trasladó hasta la zona de Villa La Paz, en Caranavi, para atender un reporte por la muerte de un hombre. El informe inicial refiere que después de haber sido amarrado a un árbol de Palo Santo, también conocido como ‘Palo Diablo’, perdió la vida.

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El hombre fue hallado sin vida/Foto: Tele 15 Caranavi.

El hecho se registró la mañana de este domingo, cuando un grupo de vecinos decidió atar al hombre al árbol.

Los reportes preliminares señalan que el ahora fallecido fue sindicado de ser un presunto antisocial. La turba de vecinos lo capturó y lo amarraron en el árbol de Palo Santo. Este tipo de árboles se caracteriza por estar habitado de hormigas que propician unas picaduras dolorosas. Lamentablemente, el hombre fue encontrado sin vida.

La Policía inició las investigaciones/Foto: Tele 15 Caranavi.

Efectivos policiales intervinieron en el lugar y procedieron al rescate del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a la morgue para su autopsia de ley.

Se aguarda un informe oficial de la Policía con los detalles del hecho. Tanto la situación que derivó en la detención del fallecido como las causas que provocaron su muerte.