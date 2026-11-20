El diputado oficialista Alejandro Medinaceli es uno de los principales señalados del caso Aisem, que apunta a presuntas presiones políticas por la contratación de personal en esta entidad estatal.

La exdirectora de la Aisem denunció que Medinaceli (der.) tenía una oficina en el piso 19 del edificio gubernamental.

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Fuente: Unitel

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El vocero presidencial, José Luis Gálvez, reconoció que existe una oficina ubicada en el piso 19 de la Casa Grande del Pueblo, destinada a la coordinación con autoridades y que incluso era frecuentada por el diputado oficialista Alejandro Medinaceli, uno de los principales implicados en el denominado caso Aisem.

“Sí hay un espacio, entiendo en el piso 19, no lo conozco personalmente, el cual está destinado a la coordinación con distintas autoridades: diputados, senadores, alcaldes y otros. También es cierto que con mayor frecuencia estaba el diputado Medinaceli”, expresó el vocero en conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que esa oficina no está dedicada solo y únicamente para Medinaceli, sino que en general es un espacio de coordinación que apunta a gestar diálogo y construcción conjunta de manera permanente.

La declaración se conoce después de que Daniela Quiroga, exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), denunciara presiones para incorporar a la entidad estatal a personas allegadas a determinados sectores políticos.

Quiroga denunció que Medinaceli tenía una oficina en el piso 19 del edificio gubernamental y que incluso era convocada allí para reuniones relacionadas con cargos.

El portavoz presidencial dijo que el Gobierno no protegerá a ninguna de las personas involucradas, pero tampoco emitirá condenas anticipadas, así como insistió en que corresponde al Ministerio Público y a la Justicia investigar todas las denuncias.

“Deben ir a las instancias que corresponden de la justicia para que se investiguen”, señaló.

“Ya lleva un mes de investigación el caso de Aisem y debería ser investigado en todas sus aristas, desde la denuncia de los cobros irregulares, de discriminación y de cuoteos de pegas y cosas parecidas”, concluyó.