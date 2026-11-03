Defensa Civil considera que los meses de enero a marzo serán los más golpeados por ‘El Niño’

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Dagner Rivero, estima que los efectos climáticos por los efectos del Niño pueden incidir hasta un 8% en la economía del país.

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Fuente: El Deber

El recuento de los municipios afectados por los efectos climáticos que se derivan de fenómeno de «El Niño» es amplio. El viceministro de Defensa Civil, Roberto Dagner Rivero habla de nevadas, heladas, granizadas, incendios, seguías e inundaciones. Todo ello en un mismo país que sufrirá, la menos hasta marzo, los dos extremos climáticos que se relacionan con ‘El Niño’.

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«Los expertos están vaticinando que, por un lado, tendremos sequía muy fuerte y por otro lado también tendremos lluvias muy intensas en espacios de tiempo cortos. Los meses más difíciles deberían estar en diciembre, enero, febrero, y algunos alcanzan hasta marzo. En los casos de inundaciones, lo más difícil va a estar en enero, febrero y marzo», explicó en una entrevista en el programa ON-Otra Noche con Sissi Áñez, que se emite por EL DEBER.

Por el momento, el Gobierno estima que «hay 114.000 familias afectadas solamente por sequía y 162.075 familias afectadas y magnificadas entre nevadas, heladas y granizadas, lluvias y inundaciones». Los datos que ofrecen hablan de departamentos en emergencia por diversas causas, municipios y comunidades que padecen alguno de estos fenómenos.

Menciona a Chuquisaca, Potosí, La Paz, Tarija, Oruro y Santa Cruz. Algunos se declararon en desastre, otros mantienen la emergencia como paso previo.

«Si nosotros no prevemos lo posible, vamos a ver afectados no solamente a nuestra población, a nuestra patria, sino que a su vez también (afectará) a la economía del país. Se calcula que podría equivaler a un 8%», explicó durante la entrevista.

Por ello se trabaja en las cuencas de los ríos para activar los defensivos y «activar ciertos recursos económicos» para ello. Santa Cruz, Beni, Pando y Cochabamba, en la zona del Chapare, son las regiones en riesgo.

Para hacer frente a la emergencia, el Gobierno implementó un primer plan de Bs 79 millones, la que se sumó un segundo por Bs 11. Además, se está gestionando, explicó Rivero, «una línea de crédito del BID por 100 millones de dólares para la sequía y la inclemencia. A su vez, estamos tocando las puertas de otras instituciones financieras como el Banco Mundial que también se han comprometido».