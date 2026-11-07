Presidentes de Cámaras dicen que temas de la sesión de clausura se agotaron e instan a Lara a encausar las actuaciones institucionales

En ese marco, exhortaron al Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional a encauzar las actuaciones institucionales hacia la sesión de inicio de la legislatura 2026-2027 programada mañana, domingo.

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Los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, mediante un comunicado, aseveraron que los temas de la sesión de clausura de la legislatura 2025-2026 fueron agotados, e instaron al presidente nato de la Asamblea Legislativa enfocarse en la sesión inaugural de la próxima legislatura prevista para este domingo.

“Los asuntos comprendidos en el orden del día de la sesión de clausura de la legislatura 2025-2026 fueron debidamente tratados y agotados, por lo que dichos puntos no pueden ser considerados pendientes”, señala parte del comunicado difundido esta jornada.

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Ayer, debido a la inasistencia de los legisladores a la hora fijada, Lara suspendió y reprogramó la sesión para este sábado a las 14:00; sin embargo, los asambleístas procedieron a instalarla y quien asumió la dirección fue el presidente del Senado, Diego Ávila.

La alianza Libre confirmó su asistencia a la sesión prevista para hoy al igual que algunos legisladores del oficialismo.

Entre tanto, las directivas camarales, en su comunicado, establecen que, ante el retiro de Lara, luego de una verificación visual del quórum, se aplicó el régimen de suplencia previsto, asumiendo la conducción de la Sesión el Presidente de la Cámara de Senadores.

Además, indican que el pleno, con el voto de más de dos tercios de los miembros presentes, rechazó la reprogramación comunicada con posterioridad al inicio de la sesión y dispuso la prosecución del acto legislativo hasta la aprobación de las resoluciones correspondientes.

En ese marco, exhortaron al Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional a encauzar las actuaciones institucionales hacia la sesión de inicio de la legislatura 2026-2027 programada mañana, domingo.