Dos testigos protegidos declaran en contra del exfiscal general Roger Mariaca

El caso de Roger Mariaca no fue declarado en reserva y las investigaciones continúan

eju.tv

La investigación contra el encarcelado exfiscal general Roger Mariaca no fue declarada en reserva, aunque sí se mantienen bajo custodia estricta las declaraciones y la identidad de dos testigos protegidos, informó el fiscal general interino, Armando Urioste.

«Han declarado dos testigos protegidos y esperamos recibir el testimonio de al menos dos más», explicó Urioste en relación con las indagaciones contra el acusado de articular una red delictiva en la cúpula del Ministerio Público para brindar protección al narcotráfico.

Tras ser destituido por la Asamblea Legislativa Plurinacional, Mariaca fue remitido al penal de Cantumarca, en Potosí, con detención preventiva por el lapso de seis meses. Junto con la exautoridad se encuentran investigadas otras exaltas autoridades del organismo encargado de la persecución penal.

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Urioste remarcó que el caso en general se mantiene público, salvo por las actuaciones vinculadas a la protección de los declarantes.

«Al tratarse de testigos protegidos, la información que aportan es general y provienen de personas muy cercanas a Mariaca», explicó en la red DTV.