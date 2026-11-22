El coronel Dennis Rodríguez asumió el mando del penal. Un sargento fue aprehendido cuando intentaba ingresar 561 tabletas de clonazepam, chips telefónicos y un celular.

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Fuente: La Razón

Por Mauricio Diaz

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La Policía reforzó la seguridad del penal de El Abra, en Cochabamba, con el despliegue de 90 efectivos y el cambio de la autoridad penitenciaria, después de una serie de hechos violentos registrados en el recinto, entre ellos el ataque armado contra el exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos.

El coronel Dennis Rodríguez asumió como nuevo gobernador de la cárcel, en reemplazo de la anterior autoridad. La decisión forma parte de las medidas destinadas a recuperar el control interno y fortalecer la vigilancia en el centro penitenciario.

El Comando Departamental de la Policía de Cochabamba informó que los 90 uniformados adicionales serán destinados a reforzar los controles y las tareas de seguridad dentro del penal, con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia y actividades irregulares.

Sin embargo, las primeras acciones de control permitieron detectar otro intento de vulnerar la seguridad del recinto. Durante un operativo del Centro Especial de Investigación Policial, un sargento segundo fue aprehendido cuando presuntamente intentaba ingresar 561 tabletas de clonazepam, 11 chips telefónicos y un teléfono celular.

En el mismo caso fue arrestada una comerciante, señalada de presuntamente haber entregado los objetos al funcionario policial. Ambos hechos son parte de las investigaciones para establecer cómo se pretendía introducir las sustancias y los dispositivos al penal.

El nuevo episodio expone las dificultades para controlar el ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios, pese a los cambios de autoridades y el incremento de efectivos policiales.

La crisis de seguridad en El Abra se agravó después del ataque armado contra Zeballos, ocurrido el miércoles 18 de noviembre. El exfiscal fue víctima de un atentado dentro del recinto, donde se encontraba recluido. El hecho fue investigado como tentativa de asesinato y motivó cuestionamientos sobre los controles internos de la cárcel.

Tras el ataque, Zeballos fue trasladado a otra sección del penal, donde permanece bajo mayores medidas de seguridad, según informó el Comando Departamental de la Policía.

Los incidentes recientes también generaron observaciones de la Defensoría del Pueblo sobre las condiciones de vigilancia e infraestructura del recinto. Entre las deficiencias identificadas figuran un escáner corporal fuera de servicio y problemas en algunas torres de control.

Las autoridades policiales mantienen los operativos y controles para restablecer el orden en El Abra, mientras avanzan las investigaciones sobre el atentado contra el exfiscal y el intento de ingreso de sustancias y objetos prohibidos.