El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) proyecta ampliar la vacunación antirrábica a los perros en situación de calle, mediante una intervención por distritos, con el propósito de extender la cobertura de inmunización y prevenir la transmisión de esta enfermedad.

Fuente: ABI

La secretaria municipal de Salud, Rosse Mary Blanco, informó que, según las estimaciones, en la urbe alteña existirían alrededor de 130.000 perros sin dueño que permanecen en calles y avenidas.

“Sobre esta cantidad que no tiene dueño, estamos haciendo la proyección para una intervención de vacunación por distritos, para lo cual se acudirá a las subalcaldías como referencia para identificar dónde tenemos población canina en calles y avenidas”, explicó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La autoridad señaló que actualmente se trabaja en la planificación de esta iniciativa, debido a que la vacunación de perros en situación de calle requiere una intervención diferenciada.

Además, informó que en la última campaña de inmunización se vacunó a 262.454 perros, lo que representa una cobertura del 88%. El 12% restante continúa siendo atendido mediante la aplicación de dosis en los establecimientos de salud.

La vacunación antirrábica es una medida fundamental para prevenir y controlar la enfermedad, debido a que permite reducir los riesgos de transmisión tanto a otros animales como a las personas.

En ese sentido, la Secretaría Municipal de Salud reafirmó su compromiso de impulsar acciones de protección animal y prevención sanitaria, además de promover la tenencia responsable de mascotas y el cuidado de la salud pública.

///ACS///