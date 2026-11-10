El dólar no detiene su descenso y se cotiza en Bs 11,71

La variación de la divisa estadounidense es diaria y se mueve en función de la oferta y la demanda, de acuerdo a la nueva política cambiaria

eju.tv

El tipo de cambio referencial mantiene su tendencia a la baja y para este martes se cotizará en Bs 11,71, de acuerdo con el informe diario emitido por el Banco Central de Bolivia (BCB).

La divisa estadounidense retrocedió cuatro centavos respecto a los Bs 11,75 registrados este martes, lo que muestra una marcada tendencia descendente durante las últimas semanas.

Desde el pasado 29 de junio, Bolivia aplica un esquema de libre flotación cambiaria, mecanismo mediante el cual la cotización de las divisas se determina a partir de la interacción continua entre la oferta y la demanda de los diversos actores del mercado.

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