Epsas activa atención solidaria y suministra agua potable a comunidad afectada por la sequía en Viacha

La intervención se realizó luego de que la empresa conociera la situación de las familias mediante un reportaje difundido por una red televisiva, según informó la entidad.

Epsas trasladó un camión cisterna hasta la comunidad para abastecer de agua potable a sus habitantes. | Foto: Epsas

Fuente: ABI

Desde agosto, la escasez de agua afecta a las familias de San Vicente de Collagua, en el municipio paceño de Viacha. Ante esta situación, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) movilizó personal técnico y un camión cisterna para abastecer de agua potable a los habitantes de esta comunidad.

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“Esta acción representa una respuesta institucional solidaria y oportuna frente a una necesidad básica de la población, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que reconocen el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos fundamentales para garantizar la vida, la salud y la dignidad humana”, destacó Epsas a través de un boletín de prensa.

La intervención se realizó luego de que la empresa conociera la situación de las familias mediante un reportaje difundido por una red televisiva, según informó la entidad.

Por instrucciones del gerente interventor de Epsas, Edgar Landívar Castedo, se dispuso el desplazamiento del equipo técnico y del vehículo cisterna para atender la necesidad de las familias y mitigar los efectos inmediatos de la falta del recurso hídrico.

La sequía que afecta a distintas comunidades del altiplano boliviano, particularmente en el occidente de La Paz, dificulta el acceso a este recurso esencial y compromete las condiciones de vida de sus habitantes.

Epsas ratificó su compromiso de servicio y responsabilidad social, con prioridad en la atención de las poblaciones que atraviesan situaciones de vulnerabilidad por la escasez de agua.

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