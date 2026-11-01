Ernesto Justiniano exhorta a los nueve mandos militares a ejercer el liderazgo con autoridad moral y responsabilidad

El ministro de Defensa destacó que la legitimidad del mando se construye con el ejemplo y recordó el papel de las Fuerzas Armadas durante los 53 días de bloqueos. También planteó fortalecer las capacidades institucionales y la cooperación internacional frente al crimen organizado y el narcoterrorismo.

eju.tv

El ejercicio del mando militar exige más que la autoridad que confiere un grado, porque requiere conducta, responsabilidad y compromiso permanente con el país, así se refirió en sus redes sociales este domingo el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, respecto a la promoción de 46 oficiales de las Fuerzas Armadas que recibieron sus sables y espadas en una ceremonia encabezada por el presidente Rodrigo Paz.

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«El grado lo otorga el Estado; la autoridad moral se gana todos los días», expresó Justiniano, al destacar que los nuevos generales y vicealmirantes asumen una responsabilidad que debe sustentarse en el ejemplo, la disciplina y la lealtad a Bolivia.

La autoridad recordó los 53 días de bloqueos que atravesó el país y el papel que cumplieron las Fuerzas Armadas para proteger a la población. Señaló que aquella experiencia dejó una enseñanza fundamental para el ejercicio de la función militar respecto a que la contención no representa debilidad, sino responsabilidad institucional.

“En mi intervención recordé los difíciles 53 días de bloqueos y el papel que cumplieron nuestras Fuerzas Armadas para proteger a la población. Aquella experiencia nos dejó una enseñanza: la contención no es debilidad. Es responsabilidad», destacó el titular de Defensa.

El ministro destacó que la capacidad de las Fuerzas Armadas debe expresarse tanto en la preparación para cumplir sus misiones como en la prudencia y el criterio con que sus mandos toman decisiones, especialmente en escenarios de tensión social.

Justiniano también puso énfasis en la recuperación de la presencia internacional de Bolivia en los espacios hemisféricos de seguridad. En ese contexto, destacó la participación del país en la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, realizada en Santo Domingo, República Dominicana, como parte de los esfuerzos para ampliar la cooperación internacional.

Esta participación busca fortalecer las capacidades nacionales mediante el acceso a tecnología, capacitación y cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo, amenazas que requieren coordinación entre países e instituciones.

El titular de Defensa remarcó que estos esfuerzos deben desarrollarse con respeto a la soberanía nacional y al marco constitucional, fortaleciendo las capacidades de las Fuerzas Armadas para responder a los desafíos de seguridad.

«Bolivia vuelve a sentarse en las mesas hemisféricas de seguridad. Estamos recuperando presencia internacional y trabajando para volver a ser un país confiable, con el objetivo de fortalecer nuestras capacidades para enfrentar al crimen organizado y al narcoterrorismo», puntualizó.

Al referirse a los nuevos generales y vicealmirantes, Justiniano extendió su reconocimiento a sus familias, por acompañar durante años una carrera marcada por el servicio, los traslados y los sacrificios personales. «El sable y la espada simbolizan el mando. Pero el verdadero honor de llevarlos dependerá de cómo ejerzan ese mando», señaló el ministro, al convocar a los nuevos jefes militares a honrar la responsabilidad que representa conducir a las Fuerzas Armadas.