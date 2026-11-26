El DS 5772 introduce un nuevo mecanismo de contratación para las empresas estatales, con ofertas publicadas durante solo dos días hábiles y sin límite máximo de monto, lo que, según un análisis de Jimmy Osorio, podría abrir espacios para adjudicaciones sin competencia efectiva.

Fuente: Brújula Digital

Las empresas públicas podrán adjudicar compras de bienes y servicios al proveedor que hayan identificado previamente si no reciben otras ofertas durante un plazo de dos días hábiles, según un nuevo mecanismo incorporado por el Decreto Supremo 5772, aprobado el 16 de noviembre.

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La norma modifica el régimen de contrataciones públicas e incorpora el artículo 83 ter al Decreto Supremo 0181, que regula la adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades estatales, explico Jimmy Osorio, investigador en temas de finanzas.

El DS 1497, aprobado en 2013 por Evo Morales, habilitó contrataciones directas para empresas estratégicas. Esa disposición fue derogada en 2020, durante la administración de Jeanine Áñez, pero retomada en 2021 por el gobierno de Luis Arce. En abril de este año se aprobó el Decreto Supremo 5600 que eliminó nuevamente las disposiciones que permitían a las empresas públicas realizar contrataciones directas.

El nuevo mecanismo, denominado Consulta de Precios, se aplicará a las empresas públicas del nivel central y de las entidades territoriales autónomas, así como al Sedem, Senatex e Insumos Bolivia, en determinadas operaciones.

Osorio dijo que el procedimiento establece que las entidades publiquen sus requerimientos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) durante al menos dos días hábiles. Los proveedores interesados podrán presentar sus ofertas mediante el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) y la adjudicación corresponderá a quien presente el menor precio.

Sin embargo, si al concluir ese plazo no se presentan otras propuestas, la entidad podrá adjudicar la compra al proveedor que había identificado previamente. Esta disposición abre un espacio para posibles adjudicaciones sin competencia efectiva, pese a que el mecanismo está concebido formalmente como un procedimiento competitivo.

Otra particularidad es que la Consulta de Precios se aplicará a contrataciones superiores a 50.000 bolivianos sin establecer un límite máximo de monto. El procedimiento comprende bienes y servicios generales, pero no menciona obras ni consultorías.

El análisis de Osorio sobre la nueva disposición advierte que el DS 5772 no restablece formalmente la contratación directa ni contradice jurídicamente al DS 5600. Sin embargo, señala que la identificación previa del proveedor, el breve plazo para recibir propuestas y la ausencia de un límite de monto pueden generar una zona gris entre la competencia formal y las adjudicaciones dirigidas en la práctica.

El artículo 83 ter entrará en aplicación cuando el Ministerio de Economía habilite el procedimiento en el SICOES, para lo cual dispone de un plazo de hasta 15 días hábiles desde la publicación del decreto en la Gaceta Oficial.

BD/RPU