Estrategias y planes para combatir al crimen transnacional

El gobierno del presidente Rodrigo Paz ha implementado diversas estrategias y medidas para enfrentar el sicariato, el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional en Bolivia de manera más efectiva.

Plan Fronteras Seguras

Se lanzó en coordinación con Brasil (a través de la Policía Federal y Militar), su objetivo desarticular bandas criminales en zonas consideradas ‘rojas’ o de alto riesgo en departamentos como Beni, Pando y Santa Cruz mediante patrullajes fluviales y terrestres, mejoramiento del control de pasos clandestinos y el combate al tráfico de drogas y armas.

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Plan Halcón

Este plan tiene el objetivo específico de combatir el sicariato y la delincuencia violenta en las calles, con particular énfasis en Santa Cruz de la Sierra tras reportes de una escalada de crímenes vinculados al crimen organizado. Para lograr este objetivo la Policía realiza operativos de gran impacto en zonas de riesgo en la ciudad para frenar la violencia.

Centro Iberoamericano de Seguridad

Esta estrategia fue propuesta por el presidente Paz durante foros internacionales (como la Cumbre Iberoamericana), con la iniciativa de utilizar las antiguas instalaciones de Unasur en Cochabamba para convertir a Bolivia en un eje regional de inteligencia y coordinación contra el crimen transnacional mejorando el desarrollo y la coordinación de operativos.

El ‘escudo’ fronterizo

Se busca dar impulso a acuerdos de cooperación multilateral e intercambio de información estratégica con países vecinos en el marco del Compromiso de Santiago y alianzas con los cinco países limítrofes Chile, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina para enfrentar el lavado de activos, la trata de personas y el narcoterrorismo.

“Nosotros vemos como positivos los planes y estrategias de combate al crimen y al sicariato. Veo que, mediante la política internacional del Escudo de las Américas, que cataloga narcotráfico como delito transnacional y narcoterrorismo la tendencia es que las FFAA entren a un plano estratégico de represión directa y eso es oportuno ahora para apoyar a la Policía y eso hará la diferencia”, explicó Jorge Santistevan secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz.

Además, considera que marcará un nuevo ciclo de la lucha frontal contra la droga y el delito, así poco a poco, se logrará desarticular a estas bandas criminales transnacionales. “No es fácil desarticular a estructuras que se formaron en 20 años de la noche a la mañana, pero creo que estamos avanzando”, argumentó.