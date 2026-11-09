Un año del Gobierno de Paz con ajustes económicos, desafíos pendientes y nuevas proyecciones

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El Gobierno y la COB firman el acuerdo que puso fin a los 53 días de bloqueos. Foto: GobCom

eju.tv

Nadia Beller obtiene asilo diplomático de México y espera un salvoconducto; Bolivia supera los $us 10.000 millones en exportaciones hasta septiembre; Fernando Cerimedo pide defenderse en libertad y tiene audiencia este lunes. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Al cumplir un año en la Presidencia, Rodrigo Paz afirmó que los primeros 12 meses de gestión estuvieron destinados a «ordenar la casa» y preparar el camino para lo que viene. El mandatario hizo estas declaraciones después de retornar de su viaje oficial a España y sostuvo que Bolivia tiene un gran futuro por delante. En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, informó que ya envió su informe escrito de gestión a la Asamblea Legislativa Plurinacional. También anunció que este lunes comenzará la presentación de los informes individuales de cada uno de sus ministros. Paz asumió el mando del país el 8 de noviembre de 2025. Durante su primer año enfrentó un paro de 53 días que exigía su dimisión, la eliminación gradual de los subsidios a los carburantes y denuncias de presunta corrupción.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La eliminación de la subvención a los combustibles, la reducción de ministerios y varias medidas económicas forman parte del balance que el Gobierno presentó al cumplirse el primer año de gestión de Rodrigo Paz. El periodo comenzó con dificultades para abastecer de carburantes al país y problemas para acceder a dólares. En un video difundido este domingo, la Oficina del Presidente hizo un recuento de las principales decisiones adoptadas desde noviembre de 2025, cuando Paz asumió el mando. El material señala que el primer desafío fue responder a una economía que no podía esperar, en medio de la falta de gasolina y diésel y de las dificultades para conseguir dólares. El Gobierno presenta esas medidas como parte de un proceso destinado a ordenar el Estado, estabilizar la economía y recuperar la capacidad productiva de Bolivia.

El Gobierno de Rodrigo Paz consiguió abrir nuevamente el acceso al financiamiento externo durante su primer año, pero todavía no logró revertir la crisis económica. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el retorno a los bonos y el ajuste a los combustibles figuran entre los principales cambios del periodo. Economistas advierten que la inversión y el empleo todavía no despegan. La economía sigue marcada por la escasez de dólares para las familias y una producción en retroceso. El primer año de gestión también estuvo acompañado por problemas que afectaron los bolsillos y la confianza de la población, entre ellos el episodio de la gasolina de mala calidad. El Gobierno consiguió nuevas fuentes de financiamiento y modificó el rumbo de algunas políticas económicas; pero, esos cambios todavía no se traducen en una recuperación.

El retiro de los subsidios a los carburantes y la implementación de un nuevo régimen cambiario fueron dos de las prioridades económicas del Gobierno de Rodrigo Paz durante su primer año. El mandatario asumió el 8 de noviembre de 2025 en medio de una crisis marcada por la caída de las exportaciones de hidrocarburos y la escasez de combustibles y dólares. El economista Alberto Mancilla sostuvo que el primer año fue de ajuste y no de transformación, aunque consideró que se adoptaron medidas necesarias para avanzar hacia una posible estabilización. Mancilla señaló que el Gobierno acertó en el diagnóstico de los problemas que enfrentaba la economía: precios congelados, ausencia del dólar oficial en las transacciones cotidianas y financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central mediante emisión.

La crisis energética, la reestructuración de YPFB y la falta de leyes estructurales están entre los principales asuntos que el Gobierno de Rodrigo Paz todavía debe resolver. Aunque hubo avances relacionados con el subsidio a los combustibles y la escasez de dólares, persisten problemas que requieren más tiempo y decisiones. Entre los pendientes también aparecen la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, además de la industrialización del litio. El economista Fernando Romero identificó otros desafíos: reactivar la economía, generar empleo formal, reformar el Estado, recuperar el sector hidrocarburífero y reducir el gasto público improductivo. El balance advierte que los cambios aplicados durante los primeros meses de Gobierno no resolvieron todavía los problemas de fondo en el sector energético.

El proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 anticipa otro año difícil para Bolivia, con una proyección de contracción económica del 1,5%, una inflación del 10,7% y un tipo de cambio referencial de Bs 12,02 por dólar. El escenario también plantea dificultades para los hogares y las empresas. Un eventual incremento salarial de un solo dígito podría no compensar el aumento de precios y, al mismo tiempo, elevar los costos de las compañías que todavía enfrentan la recesión. La proyección descrita por El Deber advierte que, incluso si los trabajadores reciben un aumento, sus ingresos podrían alcanzar para comprar menos alimentos, pagar menos servicios y cubrir una parte menor de los gastos familiares. Para las empresas, el panorama contempla menor producción, menor demanda y costos que todavía no terminan de ajustarse.

El Gobierno confirmó que la Embajada de México concedió asilo diplomático a la abogada y activista Nadia Beller. Sin embargo, la solicitud de salvoconducto para que pueda salir de Bolivia continúa en evaluación y todavía no tiene una respuesta formal. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que recibió la notificación sobre el otorgamiento del asilo y el pedido del documento el 4 de noviembre de 2026. En un comunicado, aclaró que las instancias competentes analizan la solicitud de acuerdo con las normas nacionales y las obligaciones internacionales. También precisó que no se asumió ningún compromiso para conceder el salvoconducto ni se acordó entregarlo después del retorno del canciller a Bolivia. Beller permanece en la sede diplomática mexicana en La Paz, a la espera de una decisión que le permita viajar a ese país.

La abogada y activista Nadia Beller solicitó asilo en la Embajada de México en La Paz, donde permanece desde el miércoles pasado, según fuentes diplomáticas citadas por Brújula Digital. Esas fuentes señalaron que los cancilleres de Bolivia, Héctor Huanca, y de México, Roberto Velasco, conversaron sobre el caso durante la reciente cumbre Iberoamericana realizada en Madrid. La comunicación tuvo como propósito abordar las condiciones para el otorgamiento del salvoconducto que permitiría a Beller salir del país. De acuerdo con las mismas fuentes, Huanca había pedido que no se informara sobre la solicitud de asilo hasta que regresara de su viaje a España. También indicaron que la propia Embajada mexicana sugirió a la activista la posibilidad de solicitar protección diplomática si consideraba que era necesario.

Bolivia está cerca de repetir el récord de exportaciones alcanzado en 2022, cuando las ventas al exterior llegaron a cerca de $us 14.000 millones, pese a los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio de este año. El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, informó que hasta septiembre las exportaciones superaron los $us 10.000 millones. Según los datos que presentó, el valor de las ventas creció un 54% y el volumen exportado aumentó un 9%. Rodríguez destacó ambos indicadores al evaluar el desempeño de la economía nacional durante el primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz. El crecimiento en valor refleja el incremento de los ingresos por las ventas al exterior, mientras que el aumento en volumen muestra una mayor cantidad de productos exportados.

El exasesor presidencial argentino Fernando Cerimedo solicitó a la justicia la cesación de su detención preventiva para defenderse en libertad, cuando está próximo a cumplir tres meses de encarcelamiento. El pedido corresponde al proceso principal que le sigue el Ministerio Público por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa contra su expareja, la abogada y excandidata a diputada por el MAS Nadia Beller. La audiencia fue fijada para este lunes 9 de noviembre ante el juez Wilson Espada. Cerimedo participará de manera virtual desde la cárcel de Chonchocoro. La publicación también informa que una mujer detenida por presunta complicidad busca recuperar su libertad. Se trata de la esposa del colombiano conocido como «Juancho», señalado como el supuesto pistolero que atentó contra la vida de Beller.