La Cancillería confirma el asilo de la abogada Nadia Beller y evalúa la solicitud de salvoconducto a México

La Cancillería aclaró que «no se asumió compromiso alguno para otorgar el salvoconducto solicitado ni se acordó su entrega al retorno del canciller a Bolivia».

eju.tv

El Gobierno nacional confirmó que la Embajada de México concedió asilo diplomático a la jurista y activista Nadia Beller, y precisó que las instancias correspondientes se encuentran evaluando el requerimiento de un salvoconducto para que la ciudadana abandone el territorio boliviano.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el pasado 4 de noviembre de 2026 recibió la notificación formal sobre el otorgamiento del asilo y la petición del documento de salida.

«La solicitud se encuentra en evaluación por las instancias competentes del Estado boliviano, considerando las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional y las obligaciones internacionales aplicables, sin que hasta la fecha se haya adoptado una decisión ni emitido una respuesta formal al respecto», señala el pronunciamiento.

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Beller denunció recientemente a su expareja, el asesor de comunicación argentino Fernando Cerimedo, por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa. En el marco de esta acusación, la abogada hizo públicas diversas fotografías y registros de audio sobre el vínculo cercano del consultor con el entorno del presidente Rodrigo Paz.

Actualmente, Beller permanece en la sede de la representación diplomática mexicana en La Paz, a la espera del salvoconducto que habilite su viaje a México.

En el comunicado, la Cancillería aclaró además que durante la XXX Cumbre Iberoamericana desarrollada en España, el canciller boliviano, Héctor Huanca, sostuvo una reunión con su par mexicano, Roberto Velasco, en la cual «no se asumió compromiso alguno para otorgar el salvoconducto solicitado ni se acordó su entrega al retorno del canciller a Bolivia».