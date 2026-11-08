Panificadores ratifican incremento del precio de pan a Bs 1 en El Alto; rechazan propuesta del Gobierno

El sector, que agrupa a más de 850 panificadores, rechazó la propuesta del Gobierno y justificó el incremento por el alza de aproximadamente Bs 100 en el precio del quintal de harina.

eju.tv/Fuente:Red Uno

Desde este lunes, el precio del pan subirá a Bs 1 en la ciudad de El Alto. La determinación fue asumida por los panificadores, que anunciaron que dejarán de sujetarse a los acuerdos con el Gobierno y establecerán el nuevo costo del producto por decisión de sus bases.

Marcelo Condori, ejecutivo de Panificadores de El Alto, indicó que más de 850 panificadores respaldaron la medida y aseguró que no firmaron ningún acuerdo con el Gobierno central.

«La base es la que ha definido el incremento, la nivelación del precio del pan a un boliviano a partir de este día lunes», manifestó.

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Los panificadores argumentan que el incremento responde al encarecimiento de sus insumos, principalmente de la harina, cuyo quintal habría subido aproximadamente Bs 100. Además, expresaron su desacuerdo con la propuesta gubernamental.

La decisión genera preocupación entre los consumidores, debido al impacto que tendrá en la economía familiar. Una vecina de El Alto manifestó su inquietud por el gasto diario que representa la compra de este producto.

«Mire, yo tengo dos hijos, diez panes llevo, ya no me alcanza», lamentó.