Gobierno dialogará con alcaldías para evaluar la suspensión de descuentos del IDH sobre una propuesta de Hidrocarburos

Los alcaldes exigen la restitución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) retenido durante 2025 y la suspensión de esta retención para 2027

eju.tv

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, es quien debe realizar una propuesta técnica sobre la exigencia de las alcaldías de suspender la retención del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para, sobre esa base, encontrar una respuesta a la demanda edil, informó el director del Servicio Estatal de Autonomías, Alfonso Lema.

“Esperamos que con esa posición técnica (del Ministerio de Hidrocarburos) se pueda encontrar un camino, sobre la base del diálogo, que permita, por un lado, atender la legítima demanda de las entidades territoriales y, por otro, cuidar que la inversión en hidrocarburos permita que recuperemos este sector”, explicó en Bolivia Tv.

En la reciente reunión de alcaldes en la ciudad de La Paz se exigió la restitución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) retenido durante 2025 y la suspensión de esta retención para 2027, entre otras demandas orientadas a mejorar las finanzas de los gobiernos locales.

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A partir de la vigencia de la Ley 767, desde el año 2016 el gobierno central retiene el 12% del IDH, antes de ser distribuido, para el denominado Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.

Lema informó que se debe concertar una respuesta a la demanda, teniendo en cuenta que las reservas están en su nivel más bajo y que el Estado requiere encaminar iniciativas que ayuden a incrementar el nivel de reservas.