De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, uno de los puntos establece la ratificación y el respeto a la plena vigencia de la Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico, sin promover su modificación, derogación.

Fuente: ABI

El Gobierno nacional, representado por la ministra de Salud, Marcela Flores, y el Consejo Médico Nacional del Colegio Médico de Bolivia suscribieron este jueves un Acta de Entendimiento Interinstitucional que establece compromisos entre ambas instancias.

La reunión, que duró aproximadamente cinco horas, fue encabezada por la ministra Flores y permitió alcanzar cinco acuerdos fundamentales para el fortalecimiento del sistema sanitario.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, uno de los puntos establece la ratificación y el respeto a la plena vigencia de la Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico, sin promover su modificación, derogación o abrogación.

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El segundo punto está relacionado con la residencia médica, cuyo funcionamiento y estructura actuales se mantendrán. En paralelo, se trabajará conjuntamente en la conformación del Consejo Boliviano de Educación Superior en Salud, que reemplazará al Comité Nacional de Integración Docente Asistencial e Investigación (CNIDAI).

Otro aspecto está relacionado con la institucionalidad de los cargos médicos jerárquicos, intermedios y asistenciales, tanto en el sistema público como en la seguridad social de corto plazo. Este proceso se realizará mediante concursos de méritos y exámenes de competencia, con la participación de los colegios médicos en los tribunales de calificación.

Respecto a la actualización del Código de Seguridad Social, se aclaró que el proceso se encuentra en etapa de diagnóstico. Para avanzar, se instalarán mesas técnicas y se promoverá la participación de las instancias gremiales en la elaboración de propuestas.

Desde la cartera de Estado se indicó que los compromisos asumidos buscan dar continuidad al diálogo y avanzar en los temas pendientes del sector salud.

Por su parte, el sector médico destacó que la ministra haya escuchado a las diferentes representaciones del Consejo Médico para alcanzar un entendimiento y desarrollar un trabajo coordinado.

“Ya se ha dado una lectura completa del acta de entendimiento, en el cual estamos de acuerdo, vamos a trabajar”, señaló el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Wilfredo Anzoátegui.

Además, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, agradeció la apertura del Ministerio de Salud y destacó los compromisos relacionados con la institucionalización de los cargos médicos.

“Queremos agradecer la apertura que está teniendo el Ministerio. Efectivamente, los procesos de institucionalización de los cargos en el sistema público de salud van a seguir la Ley 3131. Los médicos deben estar tranquilos porque se va a trabajar para que haya estabilidad laboral en ellos”, aseveró