El tipo de cambio sufre variaciones a diario en función de la oferta y la demanda, en el marco de la nueva política cambiaria

eju.tv

El tipo de cambio oficial retomó su escalada y se cotiza en Bs 11,75 para este viernes, de acuerdo con el informe diario emitido por el Banco Central de Bolivia (BCB).

La divisa estadounidense subió siete centavos frente a los Bs 11,68 registrados este jueves, luego de haber experimentado un leve descenso en los últimos días.

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Desde el pasado 29 de junio, Bolivia aplica un esquema de libre flotación cambiaria, un mecanismo mediante el cual la cotización de las divisas se determina a partir de la interacción continua entre la oferta y la demanda de los distintos actores del mercado.