Vecinos alertaron tras un choque en la Radial 26 final; los ocupantes huyeron y dejaron armas de guerra y balas dentro del motorizado, que ya fue resguardado por el DACI
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Personal del grupo policial DACI llegó al lugar para resguardar la zona y realizar las primeras diligencias.
Se espera el informe oficial de la Policía sobre el tipo y la cantidad de armas encontradas, así como la identidad de los ocupantes que abandonaron el vehículo.
Unitel accedió a un video que evidencia las armas encontradas en el interior del motorizado.
Fuente: UNITEL