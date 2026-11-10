Informe de la Felcn contradice a Zeballos: can antidroga no detectó droga en las más de 30 maletas

Tras conocerse el contenido del informe de la Felcn, el abogado de Laura Rojas, Joadel Bravo, sostuvo que el resultado de la inspección contradice la hipótesis de que las maletas contenían droga y cuestionó que su defendida haya sido vinculada a un proceso por narcotráfico

Fuente: El Deber

Un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), incorporado al cuadernillo de investigación fiscal del denominado caso ‘Maletas’, establece que los más de 30 equipajes que llegaron al aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz el 29 de noviembre de 2025 fueron sometidas a una inspección con un can detector de drogas, sin que se registrara ninguna alerta por la posible presencia de sustancias controladas. El documento contradice la afirmación del exjuez Hebert Zeballos, quien sostuvo públicamente que las maletas contenían marihuana.

El reporte, fechado el 23 de enero de 2026 y elaborado en respuesta a un requerimiento fiscal, detalla que los equipajes pertenecían a Laura Rojas Ayala, sus dos hijas y Gabriel Giuliano Leoni, quienes llegaron en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos, con matrícula N585JC.

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“Las 31 unidades de equipaje (maletas) fueron sometidas a una inspección mediante el uso del Can K-9, no detectándose alerta alguna de la presencia de sustancias controladas”, señala el informe de la Felcn.

El documento agrega que, después de esa revisión, las maletas fueron trasladadas en presencia de un funcionario de la Aduana Nacional hacia depósitos de rezagados por la puerta metálica número 8, para continuar con el procesamiento aduanero correspondiente.

El resultado de esa primera inspección adquiere relevancia frente a las declaraciones de Zeballos, quien el 5 de noviembre aseguró que las más de 30 maletas contenían marihuana producida en California y que el cargamento habría contado con protección del entonces fiscal general del Estado, Róger Mariaca. Sin embargo, en el reporte de la Felcn no figura una alerta positiva del can detector.

Los antecedentes incorporados a la investigación también reconstruyen cómo quedaron las maletas en el aeropuerto. Un registro de equipaje rezagado, correspondiente al formulario 189, consigna que el 29 de noviembre de 2025, a las 14:30, Bruno S., responsable de la aeronave de la empresa Proflite LLC, dejó bajo resguardo 31 valijas medianas y grandes, con un peso promedio de 20 kilos cada una. En el formulario se identificó entre los pasajeros a Laura Rojas Ayala, Gabriel Giuliano Leoni y dos menores de edad hijas de la exdiputada

Otro informe de turno de la Aduana Nacional, fechado el 30 de noviembre, señala que Rojas se presentó el 30 de noviembre para retirar el equipaje que había quedado rezagado. Según ese registro, el administrador y el área de monitoreo fueron informados de su llegada y las maletas le fueron entregadas con ayuda del personal que acompañaba la exdiputada. Sin embargo, en su declaración ampliatoria Rojas negó ser propietaria de las maletas y afirmó que ella no las retiró de Viru Viru.

La defensa cuestiona la imputación por narcotráfico

Tras conocerse el contenido del informe de la Felcn, el abogado de Laura Rojas, Joadel Bravo, sostuvo que el resultado de la inspección contradice la hipótesis de que las maletas contenían droga y cuestionó que su defendida haya sido vinculada a un proceso por narcotráfico.

“La Policía realizó la revisión o examen de las maletas y no detectó droga. Por eso es que fueron remitida a la Aduana y no se las incautó ahí mismo (pista de aterrizaje)”, manifestó el jurista.

Bravo afirmó que, desde la perspectiva de la defensa, no existen pruebas que acrediten que el equipaje contenía sustancias controladas. También sostuvo que el informe constituye un elemento que debe ser considerado por el Ministerio Público al revisar los fundamentos de la investigación abierta por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

«No pueden investigarla en un proceso por tráfico de drogas si el mismo informe de la Felcn se detalla que no se detectó que las maletas tengan sustancias controladas. Por esta razón, Laura Rojas debe ser apartada de esta investigación», enfatizó elabogado.

El abogado añadió que Rojas también es procesada en una investigación investigación por legitimación de ganancias ilícitas, por lo que consideró que la Fiscalía debe presentar los elementos que sustenten esa imputación, pues considerá que hasta el momento no se ha llegado a determinar el contenido de las más de 30 maletas.

Zeballos aseguró que las maletas contenían marihuana

La versión del exjuez Hebert Zeballos fue expuesta públicamente el 5 de noviembre, cuando afirmó que las maletas contenían marihuana procedente de California. En esa oportunidad, también señaló que una persona le habría dicho que el equipaje contaba con cobertura y protección del entonces fiscal general Róger Mariaca.

Un día después, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que el cargamento contenía marihuana químicamente alterada y de alto valor en el mercado brasileño. La autoridad atribuyó a Mariaca y al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, presuntas responsabilidades en la organización, financiación y traslado del equipaje, a partir de las declaraciones ampliatorias de Rojas y Zeballos.

No obstante, el informe de la Felcn ahora conocido documenta que el can detector no alertó sobre sustancias controladas durante la inspección de las 31 maletas que quedaron abadonadas en la pista de aterrizaje. El reporte no consigna un resultado positivo ni detalla que se haya realizado, en esa intervención, un análisis químico del contenido.