Jamenei amenaza con extender guerra si Trump reanuda ataques

El líder supremo iraní dijo que si EE.UU. insiste en atacar el conflicto podría tener «un alcance mucho mayor».

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, advirtió el miércoles (04.11.2026) que el conflicto en Oriente Medio se extendería si Estados Unidos reanuda sus ataques contra la república islámica.

En los últimos días, varios medios habían mencionado la posibilidad de una campaña militar breve e intensa tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que el martes el Partido Republicano del presidente Donald Trump sufrió una contundente derrota.

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El presidente estadounidense había declarado el fin de semana que estaba dispuesto a asestar un «golpe demoledor» a Teherán.

La madrugada del martes, la isla iraní de Qeshm fue objeto de ataques estadounidenses limitados.

«Si se repitieran agresiones de este tipo, la guerra tendría un alcance mucho mayor», declaró Mojtaba Jamenei en un mensaje escrito publicado en su página web oficial.

El ayatolá —cuyo padre y predecesor murió durante los ataques iniciales de la guerra en febrero—, descartó además la posibilidad de un cambio significativo en el enfoque de Estados Unidos hacia la República Islámica.

«Si todavía hay quienes albergan, aunque sea una mínima esperanza, de un cambio de comportamiento o de giros partidistas dentro del sistema de dominación, o que imaginan que al hacer concesiones a Estados Unidos pueden disuadirlo de su hostilidad hacia la nación iraní, están profundamente equivocados», afirmó Jamenei a través de su cuenta en redes sociales, que aún no ha aparecido en público desde que llegó al poder en marzo.

La región de Medio Oriente lleva semanas en vilo ante la posibilidad de que Estados Unidos retome operaciones militares a gran escala contra Irán.

Mientras continúan las conversaciones destinadas a evitar que se reanuden los enfrentamientos, otros aliados de Estados Unidos en la región instan a Washington a no retomar una guerra que comenzó hace más de ocho meses, la cual ha sacudido la economía mundial y devastado a Irán.

En Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance estimó que la guerra con Irán fue la causa de la aplastante derrota de los republicanos en las elecciones de medio término.

«La razón por la que perdimos es la guerra», afirmó en X.

jc (afp, ap)