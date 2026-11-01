El reportero fue detenido por efectivos policiales cuando registraba la gasificación de una marcha de la COD y del magisterio en el centro de la ciudad.

Fuente: Brújula Digital

Un periodista de Radio Kausachun Coca fue detenido por efectivos policiales la tarde de este viernes cuando registraba la gasificación de una marcha de la COD y del magisterio en el centro de la ciudad de Cochabamba.

Antes de ser conducido por los uniformados, protagonizó un intercambio de palabras con un oficial, quien le exigió demostrar su afiliación a la Federación de la Prensa. “¿Usted está inscrito a la Federación de la Prensa? Muéstreme su carnet, por favor”, le dijo uno de los oficiales de la Policía al periodista de RKC, durante el operativo realizado en inmediaciones de la plaza 14 de Septiembre.

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El comunicador respondió que no necesitaba estar afiliado porque era licenciado en Ciencias de la Comunicación; sin embargo, el efectivo insistió en que debía pertenecer a la federación y mostrar su credencial. Ante la negativa del periodista, el uniformado le ordenó acompañarlo a una oficina: “vamos a la oficina. Sí va a ir”.

El incidente ocurrió mientras el periodista transmitía la intervención policial contra los movilizados. Durante su cobertura, informó que varios efectivos se aproximaban al lugar y describió el despliegue policial ante el avance de los manifestantes.

También entrevistó a uno de los participantes de la marcha, quien cuestionó el uso de agentes químicos y defendió el derecho a la protesta. El ciudadano aclaró que no pertenecía al magisterio ni a la Central Obrera Boliviana (COB), pero que había acudido a respaldar la movilización de manera pacífica.

Durante el registro de los hechos, el periodista reclamó a los uniformados por los empujones y pidió que no obstaculizaran su trabajo. “¿Por qué me está empujando?”, preguntó, mientras otros policías le exigían avanzar.

En medio del intercambio, el comunicador cuestionó que los efectivos no respetaran su labor y recordó que la Ley de Imprenta protege el ejercicio del trabajo periodístico.

Gasificación

La detención se produjo en una jornada de movilizaciones convocadas por organizaciones laborales en rechazo a la descentralización de la educación y al incremento del precio del diésel. La Policía empleó agentes químicos para dispersar a los marchistas de la COD y del magisterio que intentaban ingresar a la plaza 14 de Septiembre.

La protesta fue convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), en respaldo al magisterio urbano y contra las medidas cuestionadas por los sectores movilizados.

BD/LE/MZS