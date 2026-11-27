La recuperación económica de Bolivia requiere certidumbre institucional, coherencia normativa, inversión productiva y una participación efectiva del empresariado

eju.tv

Los empresarios se reunieron en una Cumbre Nacional de Federaciones Empresariales de Bolivia y demandaron al Gobierno seguridad jurídica, reformas económicas, una revisión técnica y transparente de la metodología para determinar el precio del diésel y una negociación salarial tripartita.

En un extenso pronunciamiento dieron a conocer temas prioritarios que deben ser tratados, como una ley corta de minería; la pertinencia de las empresas públicas; el fortalecimiento de la estatal Boliviana de Aviación (BoA); la estabilidad cambiaria y el acceso oportuno a divisas a través del sistema financiero; e incentivos a las exportaciones con valor agregado.

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Además, exigieron garantías efectivas para el ejercicio de la libre empresa, la protección de la propiedad privada, la seguridad de las inversiones, la estabilidad contractual, la independencia e imparcialidad de la justicia, así como el respeto al debido proceso y a la libre transitabilidad.

Entre las reformas estructurales plantearon la necesidad de contar con nuevas leyes General del Trabajo, de Hidrocarburos, de Minería y Metalurgia, de Régimen de Contrataciones Estatales, de Aduanas y de Energías Renovables, además de nuevos códigos Tributario y de Comercio y una reforma judicial, entre otras medidas.

“La recuperación económica de Bolivia requiere certidumbre institucional, coherencia normativa, inversión productiva y una participación efectiva del empresariado de todos los departamentos en la formulación de las políticas nacionales de desarrollo”, se lee en el documento emitido por el sector.