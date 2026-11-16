Morales permanece en el Chapare sin poder salir desde noviembre de 2024, para evitar se ejecuten al menos dos órdenes de captura en su contra

eju.tv /Video:Cadena A

El expresidente y dirigente cocalero Evo Morales tiene activada una alerta migratoria que le impedirá abandonar Bolivia, en el marco del proceso por los 53 días de bloqueo iniciado por la dirigencia cívica de Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.

El director general de Migración, Daniel Prieto, informó que la Fiscalía solicitó la aplicación de este mecanismo legal en contra del exmandatario, sobre quien también pesa una orden de aprehensión por este mismo caso.

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“El viernes ha ingresado a oficinas de la Dirección General de Migración una alerta migratoria a denuncia del señor Stello Cochamanidis, ordenada por el fiscal Glauco Montero, que dispone activar inmediatamente la alerta migratoria en contra del señor Juan Evo Morales Ayma por un caso de alzamiento armado”, explicó.

Morales permanece en el Chapare sin poder salir desde noviembre de 2024, debido a que tiene vigentes al menos dos órdenes de captura: una está relacionada con el bloqueo de 53 días de mayo y junio, y la otra, con la demanda por trata de personas.

La denuncia por la extrema medida de presión no solo fue presentada contra Morales, sino también contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, a quienes se identificó como los principales impulsores de las protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Salazar ya fue enviado a la cárcel.