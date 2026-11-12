Ministro convoca al magisterio urbano a sumarse a las mesas técnicas que analizarán la situación de los institutos tecnológicos

El gobierno firmó un acuerdo con el magisterio rural que suspende la transferencia de los institutos tecnológicos a las gobernaciones

eju.tv

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, convocó al magisterio urbano a sumarse a partir de la próxima semana a las mesas técnicas regionales que se instalarán para evaluar la situación de los institutos tecnológicos, y reiteró que el Gobierno no tiene ninguna intención de privatizar la educación.

“El acuerdo alcanzado con el magisterio rural demuestra que es posible encontrar puntos de coincidencia cuando existe voluntad de escucharnos. Las puertas del Ministerio siguen abiertas. Queremos escuchar sus preocupaciones, conocer sus propuestas y trabajar juntos. No necesitamos más confrontación”, afirmó.

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A través de un mensaje grabado, el ministro destacó el acuerdo firmado con el magisterio rural que suspendió la transferencia de los institutos tecnológicos a las gobernaciones a la espera de una evaluación departamental sobre el estado de situación de los centros, para luego definir si permanecen en el nivel central o pasan al departamental.

El magisterio urbano rechaza la transferencia de estos institutos al nivel departamental porque la ve como el inicio de la privatización de la educación. Esta semana cumplieron un paro de 48 horas y amenazan con otra medida de 72 horas, ya que tampoco están de acuerdo con los términos del convenio alcanzado con sus colegas del área rural.

Sanjinés los convocó a ser parte de las mesas técnicas regionales que empezarán a trabajar desde la próxima semana.

“No existe ninguna intención de privatizar la educación. Rechazamos categóricamente cualquier interpretación en ese sentido. Queremos que los cambios que necesita la educación boliviana sean el resultado de un análisis serio, con la participación de los distintos actores y la construcción de consensos”, afirmó.