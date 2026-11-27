La investigación por la desaparición de una mujer de 38 años en el municipio de Montero, en Santa Cruz, dio un giro tras revelarse que la Policía Boliviana desplegó drones para buscar su cuerpo en los cañaverales camino a Turobito.

La víctima, madre de dos hijas de 8 y casi 18 años, fue vista por última vez la noche del sábado 14 de noviembre y su familia teme un desenlace fatal debido a los antecedentes de celos obsesivos de su pareja, identificado como Raúl, quien actualmente se encuentra prófugo, según lo que indica la hermana de la víctima.

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La revelación de una presunta confesión

De acuerdo con su testimonio, las autoridades allanaron el cuarto donde residía el principal sospechoso luego de que el hermano de este revelara una estremecedora confesión.

Operativo en la zona norte de Santa Cruz. Foto: Red Uno. Santa Cruz

«Dijeron que iban a ir a revisar algún lugar porque la pareja de mi hermana le había confesado a su hermano que le había asesinado a mi hermana el día viernes, el mismo día que yo puse la denuncia, y que luego había botado el cuerpo de mi hermana en una colcha allá por los cañaverales, camino a Turobito», relató la familiar sobre los datos que maneja la fuerza anticrimen.

Dos familiares aprehendidos por encubrimiento

En el marco de las pesquisas en el norte cruceño, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión de dos hermanos del sospechoso, presuntamente señalados de haber colaborado para ocultar evidencias tras el hecho.

«La hermana fue al trabajo de Raúl, que él es mecánico en la avenida Fabril, fue y sacó una mochila de él el día jueves, y el hermano fue al cuarto, donde hoy revisaron, fue a sacar una bolsa negra de ropa; por eso es que los dos están detenidos», explicó la denunciante respecto a la situación jurídica de los familiares del prófugo.

La huida del principal sospechoso

La familiar de la mujer desaparecida aseguró que el acusado mantuvo comunicación hasta el domingo posterior a la desaparición con la promesa de presentarse a declarar, lo cual presuntamente resultó ser una maniobra dilatoria para escapar de la justicia boliviana.

«Si él no tuviese culpa, él hubiera ayudado a buscar a mi hermana y hubiera ido a declarar, pero me enteré que él me está vuelteando para ganar tiempo y huir», afirmó la hermana, quien difundió fotografías del hombre en redes sociales para coadyuvar con su captura.

Ante la incertidumbre y el temor de que la pareja de la víctima tome represalias tras ver su rostro difundido públicamente, los allegados de la víctima exigieron a la Fiscalía y a la Policía intensificar los operativos en la zona.

«El pedido es que por favor se puedan acelerar y encontrar a mi hermana, porque el tiempo es oro, y yo no voy a perder las esperanzas hasta encontrarla», concluyó la familiar a la espera de los resultados del operativo.