Prevención, el eje para hacer frente a El Niño y los incendios

La prevención es el eje principal de la política de emergencias implementada este año por el Gobierno para enfrentar los incendios forestales y los efectos del fenómeno de El Niño extraordinario en Bolivia.

En cuanto a los incendios, los resultados son alentadores, con una reducción histórica cercana al 80% en comparación con el promedio de los últimos 20 años.

El área quemada hasta la fecha alcanza aproximadamente 1,25 millones de hectáreas a escala nacional. Esta cifra es drásticamente menor a la registrada en 2024, considerado el año más catastrófico en materia de incendios, cuando se reportaron 12 millones de hectáreas quemadas.

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El Viceministerio de Defensa Civil proyecta cerrar la gestión con menos de 100.000 hectáreas afectadas, lo que podría consolidarse como el registro más bajo de las últimas tres décadas. “Como Gobierno nacional estamos trabajando en impulsar las tareas de prevención que permitieron actuar de manera oportuna en la atención de los incendios y ahora servirán para los efectos de El Niño”, explicó a La Razón el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero.

PLAN DE PREVENCIÓN

El Plan de Prevención de Incendios Forestales 2026 incorpora una Matriz de Actividades y Recursos que permite reunir y coordinar las acciones de las instituciones y organizaciones que cuentan con presupuesto para atender eventos relacionados con incendios forestales. El documento contempla tareas de prevención, preparación, respuesta, monitoreo y atención posterior a los incendios, con el objetivo de brindar una asistencia más eficiente a las personas afectadas.

“Para este plan se dispuso el desembolso de recursos en tres fases: en la primera se destinaron Bs 72 millones; en la segunda, Bs 71 millones, y en la tercera y última se utilizarán Bs 11.960 millones”, indicó la autoridad, quien también destacó el apoyo de las Fuerzas Armadas, mediante la Unidad Militar de Emergencias y Ecología (UMME), en las tareas de sofocación de incendios.

EMERGENCIA POR EL NIÑO

Ante la llegada del fenómeno de El Niño extraordinario, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5759, que declara la Emergencia Nacional, y activó un plan articulado entre el nivel central del Estado, las gobernaciones, los municipios y las Fuerzas Armadas. El Viceministerio de Defensa Civil trabaja en una primera fase de prevención y en una segunda de atención a los efectos que pueda ocasionar este fenómeno. La proyección de afectación alcanza a 98.028 familias en el ámbito nacional, debido a inundaciones, sequías, heladas, granizadas e incendios forestales.

La sequía concentra la mayor afectación registrada hasta el momento. Según el reporte del Viceministerio de Defensa Civil, hasta el 8 de noviembre de 2026, este fenómeno dejó 78.217 familias afectadas y 35.831 damnificadas, además de 167.511 hectáreas afectadas. Los departamentos que registran efectos de la sequía son Oruro, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Potosí.

“Con la declaratoria de emergencia se podrá activar la ayuda internacional del BID, CAF, Save the Children y la Embajada de Estados Unidos para canalizar créditos que nos ayuden a enfrentar las emergencias de manera oportuna”.

Frente a este escenario, se presentó el Plan “Bolivia se prepara”, que incluye el monitoreo permanente de variables meteorológicas e hidrológicas, la emisión de alertas tempranas y la elaboración de reportes diarios sobre amenazas y atención de emergencias.

Además, contempla la coordinación entre el nivel central del Estado, las gobernaciones y los gobiernos municipales para identificar necesidades, definir recursos y fortalecer la capacidad de respuesta y rehabilitación.

“Los gobiernos municipales deben identificar sus tres principales riesgos, designar enlaces técnicos responsables y diferenciar las solicitudes de atención inmediata de las propuestas preventivas que puedan desarrollarse en cada región”, señaló Rivero.