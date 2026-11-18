La estatal caminera recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias, respetar la señalización vial y atender los comunicados oficiales para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos

Fuente: El Deber

Desde la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informaron este martes que, a partir del miércoles, 18 de noviembre, y hasta nuevo aviso, se habilitará el paso libre en el sector Fallerón Petacas, tramo La Angostura–Bermejo, ruta fundamental del departamento de Santa Cruz.

“Esta medida se establece tras la conclusión de los trabajos de emergencia de corte de talud y conformación de banquinas, ejecutados para mejorar las condiciones de seguridad vial”, señala el comunicado oficial.

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La estatal caminera recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias, respetar la señalización vial y atender los comunicados oficiales para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos.