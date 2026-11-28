El expresidente del Comité Cívico de la provincia O’Connor, Elton Lens, cuestionó el desarrollo del Congreso de la Tarijeñidad y calificó de “bochornosos” los hechos registrados durante la primera jornada del encuentro, al denunciar presuntas irregularidades en el procedimiento de instalación y acreditación de los delegados.

Lens, quien retornó al Congreso después de 22 años en representación de la delegación de Caraparí, manifestó su preocupación por la forma en que se desarrolló la sesión del viernes y responsabilizó a la actual dirigencia cívica por la falta de organización.

“En mi poca experiencia de 12 años de dirigente cívico, nunca he visto un hecho bochornoso como el que se ha dado dentro del movimiento cívico departamental”, expresó.

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El exdirigente sostuvo que, tras la presentación del informe del presidente saliente, se generaron dificultades para avanzar con el desarrollo del Congreso, por lo que se declaró un cuarto intermedio hasta este sábado. Asimismo, cuestionó que durante toda la jornada no se hubiera logrado conformar la comisión de poderes ni acreditar a las instituciones y sus respectivos delegados.

A su criterio, esta situación representa una vulneración al estatuto y un procedimiento distinto al que tradicionalmente se aplicaba en los congresos cívicos.

Lens explicó que, de acuerdo con la práctica que conoció durante sus años de dirigencia, después de la presentación del informe del presidente saliente correspondía conformar la comisión de poderes, instancia encargada de revisar y acreditar a las instituciones y delegados. Posteriormente, con las acreditaciones realizadas, los congresistas debían elegir el presidium para conducir el encuentro.

“Eso siempre ha sido así. Lamentable, ahora no sé por qué nuestro amigo Gira ha boicoteado este procedimiento”, manifestó, en referencia a la conducción del actual presidente del Comité Cívico.

El exdirigente también señaló que desconoce si hubo modificaciones al estatuto que justifiquen los cambios en el procedimiento, aunque reconoció que recibió comentarios sobre posibles ajustes a la normativa.

Finalmente, Lens expresó su expectativa de que el Congreso de la Tarijeñidad pueda concluir este sábado de la mejor manera y que se logre encaminar el proceso institucional del movimiento cívico departamental.