Tarija: Reportan dos incendios en un día, ambos fueron sofocados

Este lunes Bomberos reportaron dos incendios, uno entre las comunicades de Churquis y Pampa Redonda y otro en el barrio Villa Busch, ambos fueron controlados y sofocados prontamente. En ningún caso se registraron daños personales y se aguarda la cuantificación de daños materiales.

Fuente: https://elpais.bo

Violeta Castillo

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Cerca de que concluya la temporada de incendios, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT) anunció una campaña de reforestación en las comunidades más afectadas.

Informe

En el primer caso, comunarios de Churquis y Pampa Redonda fueron quienes alertaron a Bomberos de la Policía sobre un incendio forestal de magnitud. Al lugar se dirigió una cuadrilla en carro bombero para combatir las llamas. Las tareas tomaron varias horas, debido a los fuertes vientos y las altas temperaturas que se registraron a lo largo de la jornada.

Los efectivos consiguieron sofocar el incendio, pero aún no se hizo la cuantificación oficial de la extensión del área afectada ni se establecieron con certeza las causas.

En horas de la tarde también se registró una emergencia en un terreno en el barrio Villa Busch, cerca de campus de la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS). Al lugar se dirigió personal del grupo de voluntarios Caballeros de Fuego que rápidamente apagaron las llamas.

Reforestación

La Gobernación anunció una jornada de reforestación principalmente dirigida a sectores en los que durante la gestión se registraron incendios forestales de mayor magnitud, como en los municipios de Cercado y San Lorenzo. Las comunidades incluyen Erquis y el Rincón de la Victoria.

En la actividad está prevista la participación de distintas instituciones, como Bomberos, Fuerzas Armadas y comunarios de las áreas determinadas.