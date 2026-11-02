La Policía revela que una organización criminal creó un grupo de WhatsApp y agregó a periodistas

Las organizaciones criminales de Brasil Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) tienen presencia en Bolivia, según autoridades nacionales

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El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, informó que una organización criminal internacional proveniente de Brasil creó un grupo en la red social WhatsApp e incluyó los números telefónicos de varios periodistas, con el propósito de generar desinformación y tergiversar los hechos investigados.

«Han creado un grupo de WhatsApp al que muchos periodistas —algunos presentes en esta conferencia de prensa— han sido agregados, y desde el cual se ha difundido información sobre el acribillamiento ocurrido en Santa Cruz», afirmó la autoridad en una conferencia de prensa en la capital cruceña.

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Álvarez hizo esta revelación durante la conferencia de prensa de este lunes, en la que informaba sobre la muerte de un hombre acribillado con cinco impactos de bala y la amenaza escrita contra el viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado.

«Peter Maldonado ya se cumplió el plazo de aquí para adelante. Los muertos que hayan va a ser tu conciencia Paga la deuda» (sic), se lee en la nota dejada junto a la víctima.

Aunque no ofreció mayores detalles sobre los administradores del grupo de WhatsApp, la autoridad policial remarcó la gravedad del hecho: «Esta es la muestra clara de que existe un esfuerzo sistemático frente a las operaciones del Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, al intentar utilizar estos canales de desinformación y, en este caso, instrumentalizar a los medios de comunicación para distorsionar la realidad».

Las organizaciones criminales de Brasil Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) tienen presencia en Bolivia y pugnan por espacios de poder, de acuerdo a las autoridades nacionales.