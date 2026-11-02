Javier Milei celebró la visita del Papa a la Argentina: “Servirá para consolidar los valores judeocristianos”

El presidente Javier Milei participó este lunes de la Noche de Celebración por Israel, organizada por la Coalición Latina, donde recibió el premio Gratitud y se refirió a la visita del papa León XIV a la Argentina, que ocurrirá entre el 8 y el 11 de noviembre.

En la Iglesia Visión de Futuro, Milei dijo: “Quiero aprovechar este espacio, representado por muchos credos y religiones, para celebrar la próxima visita del Papa. La primera desde el paso de Juan Pablo II, en 1987. Este acontecimiento servirá para reforzar nuestros compromisos con los valores judeocristianos, que constituyen los cimientos de Occidente y de los cuales emana nuestra grandeza como civilización”.

“Un evento semejante, que reúne a todos los que compartimos una ascendencia religiosa en común, habla de la importancia de la fe en nuestro presente. Presente que, dicho sea de paso, la necesita más que nunca”, agregó Milei al respecto.

El Presidente reiteró su apoyo a Israel y dijo: “Como bien saben, desde el primer día de mi gobierno nos hemos puesto del lado de Israel, dando un giro de timón a una política exterior que tenía a Argentina apartada de Occidente. No defendemos a Israel por un capricho personal del presidente de la Nación sino porque hoy es el baluarte de los valores en el mundo frente a quienes quieren destruirnos”.

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“Quiero aprovechar para saludar a mi amigo Benjamin Netanyahu por los resultados obtenidos en las elecciones. Hoy más que nunca es necesario que Israel consolide un liderazgo fuerte y representativo”, reiteró el jefe de Estado.

Milei vuelve a viajar a España

Milei partirá este martes a las 23 para participar de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que se desarrollará entre el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre. Será el octavo viaje del mandatario a España desde que asumió y lo acompañarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La agenda de actividades todavía no fue confirmada, pero al igual que en sus giras previas se descarta cualquier encuentro con autoridades del Gobierno español.

Aun así, la visita tendrá un perfil distinto del de los viajes anteriores, vinculados sobre todo a actividades partidarias, empresariales y académicas. La Cumbre Iberoamericana es un encuentro institucional de jefes de Estado y de Gobierno que reúne a los 22 países de la comunidad iberoamericana, con presidencia organizativa de España y actividades con el rey Felipe VI.

Entre los ejes previstos están la cooperación económica, la innovación, el desarrollo sostenible, la movilidad académica y los desafíos de seguridad.