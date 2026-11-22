«Como consecuencia de la hostilidad y la presión mediática generada por las falsas imputaciones (de la exdirectora de la AISEM), mi patrocinado se vio forzado a presentar su renuncia», asegura el abogado de Roger Saúl Montevilla.

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Fuente: El Deber

El abogado Andre Castedo se presentó este domingo por redes sociales como el defensor de Roger Saúl Montevilla, exfuncionario de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), que fue mencionado como uno de los recomendados de algunos parlamentarios.

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“A partir de la fecha, en mi calidad de abogado patrocinante, asumo la defensa legal del profesional Roger Saúl Montevilla Salas, quien fue objeto de declaraciones infundadas por parte de la exdirectora de la AISEM, Daniela Quiroga, al afirmar públicamente que mi defendido no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo”, dijo.

El jurista aseguró que la versión de Quiroga “carece de todo sustento fáctico y legal”, y que fue desvirtuada por la propia actual Dirección Ejecutiva de la AISEM porque el perfil profesional de su defendido superaría “ampliamente los parámetros establecidos para la función”.

Se conoce que Montevilla fue jefe de la Unidad de Preinversión e Inversión de la AISEM y que, en pasados días, renunció al cargo en medio del escándalo por la difusión de audios que revelaron las presiones que algunos parlamentarios realizaban a la exdirectora de la AISEM para contratar a personal recomendado.

“Como consecuencia de la hostilidad y la presión mediática generada por las falsas imputaciones de la exautoridad, mi patrocinado se vio forzado a presentar su renuncia, vulnerándose así sus derechos constitucionales al trabajo y a la dignidad. Por tanto, iniciaremos todas las acciones legales pertinentes en la vía administrativa y judicial para el resarcimiento integral por los daños y perjuicios ocasionados por la Daniela Quiroga”, anunció.