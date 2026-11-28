El fiscal departamental de Beni, Orlando Aramayo, ofreció detalles del hecho. El presunto agresor está detenido en espera de los informes y la declaración preliminar.

https://eju.tv/

Fuente: El Deber

Un crimen pasional en Trinidad se cobra dos vidas. El presunto agresor, un policía, permanece detenido en espera que avancen las instancias investigativas. El fiscal departamental de Beni, Orlando Aramayo, presentó un informe oral del hecho.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Los reportes policiales informan de un doble crimen en el cual se registra un feminicidio y un homicidio. Los informes preliminares que se han realizado indican que sería un crimen pasional», expuso Aramayo.

Poco antes de las 12:00 del mediodía, dos personas, identificadas como Omar Guajia y Durley Chao Callau, perdieron la vida tras recibir impactos de arma de fuego. Los hechos ocurrieron en el barrio San Vicente, sobre la calle Ejército.

Las primeras indagaciones señalan a Luis Alexis C. R., funcionario policial, como el agresor.

El fiscal Aramayo detalló que la mujer recibió siete impactos de bala según se desprende de la autopsia. Al momento de la nota, no se conoce los resultados de la autopsia de la segunda víctima.

La autoridad judicial afirmó que el presunto culpable, «se encuentra aprehendido en celdas policiales. Se va a esperar la elaboración del informe del investigador asignado al caso para que también se remita al Ministerio Público y luego a la autoridad jurisdiccional». A partir de ahí, se deberá determinar la audiencia cautelar.