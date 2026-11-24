Bolivia mantiene subvencionadas la gasolina y el Gas Licuado de Petróleo (GLP). Sin embargo, asumió el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de acabar con la subvención este 2027.

eju.tv /Video:Asuntos Centrales

A pesar del incremento del litro de diésel a Bs 20,57, la subvención continúa porque debería costar entre Bs 21 y Bs 22 en función de la cotización internacional, informó la viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio.

“Todavía estamos desfasados en uno o dos bolivianos respecto al tema del diésel, pero en la gasolina, por supuesto, estamos muy desfasados (…) Debería estar más o menos entre 21 y 22 bolivianos”, explicó en el programa Asuntos Centrales.

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La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó el reajuste del precio del diésel de Bs 17,95 a Bs 20,57, como resultado de la aplicación de una fórmula que mantiene el valor si la fluctuación de la cotización está entre +5 y -5, pero sube si sobrepasa el límite de +5 y baja si desciende por debajo de -5.

La subida del carburante generó una reacción de rechazo por parte de los transportistas de pasajeros y de carga, debido a los efectos negativos en sus costos operativos y en los precios de los productos de la canasta familiar.

Genuzio señaló que el importe más elevado frente a otros países del diésel se debe al enclaustramiento boliviano, que implica pagos por almacenaje en puertos y por el transporte en cisternas hasta los surtidores.

Bolivia mantiene subvencionadas la gasolina y el Gas Licuado de Petróleo (GLP). Sin embargo, asumió el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de acabar con la subvención este 2027.