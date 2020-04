Médico con Covid-19: Nadie me tomó muestra, dijeron que no había condiciones

Sociedad

jueves, 9 de abril de 2020 · 14:56

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

El doctor David Soliz Pérez fue diagnosticado con coronavirus en Montero, Santa Cruz. El galeno, que trabajaba en un centro médico de Warnes, denuncia que sus colegas no quisieron tomarle la muestra para hacerle la prueba del Covid-19 argumentando que no había «condiciones ni equipo de bioseguridad» y que ahora es señalado por presuntamente propagar la enfermedad en Montero.

«Después del 10 de marzo mi salud se complicó con diferentes dolencias, pero no le tomé importancia creí que era dengue. Llamé al encargado del programa y a los que fueron capacitados en Warnes para la toma de muestras Covid-19; pero cuando lo llamé, me dijo que no podía tomarme porque no había las condiciones ni el equipo de bioseguridad y me dijo que no exagere que puede ser otra enfermedad», describe en un audio que envió al Colegio Médico de Santa Cruz.

Al decaer su salud se quedó en casa y no asistió a su trabajo, para entonces ya tenía problemas para respirar. En ese momento, cuenta que volvió a insistir a sus colegas para que lo asistan; en cambio, recibió fue una llamada de atención por no acudir a su fuente laboral.

«Hice hincapié con videos con todo lo que sucedía en España, Italia y China; pero se molestaron conmigo. Principalmente el doctor Julio César Vásquez y Herland Vásquez, que son parte del Programa Mi Salud, quienes decían que estaba exagerando. Estoy dolido por el trato que he recibido, que sigan hablando mal y acosándome. No me dejan descansar como un enfermo, me reclaman por unas listas que no se leen bien», manifestó el médico, que también se publicó su denuncia en las redes sociales de Radio Sirmes La Paz.

«Me siento mal porque Warnes me da la espalda, no me dan ningún tipo de ayuda, sólo tengo la ayuda de Montero, donde varios médicos me colaboraron con una canasta familiar y que me animan. Espero que el Colegio Médico me ayude a solucionar mis temas pendientes con el centro de salud de Warnes, donde me quieren demandar con un proceso por contagiarme y dicen que fue en otro lugar que me contagié, y que por mi culpa se expandió el contagio en Montero», demandó.

En su criterio, si se hicieran pruebas en Warnes se determinaría que existen casos de Covid-19 en esa población, pero no tienen la voluntad de hacerlo.