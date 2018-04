El DT interino no será ninguno de los 14 del torneo Apertura

Baldivieso, Azkargorta y Ferrufino son algunos candidatos para dirigir al combinado nacional de Bolivia que enfrentará los partidos amistosos con la Sub-23.

Los dirigentes de la federación se reunieron anoche en La Paz. Foto: Sara Aliaga / Página Siete

El comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aún no designó al técnico interino del seleccionado nacional, que no será ninguno de los 14 profesionales que en el momento dirige a los clubes que juegan en la División Profesional, de acuerdo con la determinación que tomó la dirigencia que encabeza César Salinas.

El comité se reunió anoche en La Paz por casi cinco horas y el tema más importante era la designación de un entrenador para los amistosos que tiene la Verde, sin embargo se decidió esperar y hacer algunas consultas más en los siguientes días para nombrar al DT.

En todo caso, Salinas dijo anoche que “no voy a dar nombres de las alternativas que estamos manejando, pero será un técnico que conoce el medio al que invitaremos”.

Asimismo dijo que como los encuentros no se encuentran contemplados en una fecha FIFA, se tomo la determinación de jugar dichos encuentros con un equipo Sub-23 conformado por jugadores de los clubes profesionales y de la División Amateur.

“Como no es fecha FIFA los clubes no van a soltar sus jugadores, razón por la que hemos decidido mandar un equipo Sub 23 con un entrenador invitado que será designado la próxima semana”, reitero.

Un amistoso más

Al margen de jugar con la Selección de Estados Unidos y Corea del Sur, también se sumó un amistoso más con el seleccionado de Serbia que también está clasificado al Mundial de Rusia 2018.

El juego con los serbios surge a causa del incumplimiento que tuvo la Verde para jugar en 2016 con Nigeria y ahora se enfrentará a ese combinado como parte de un arreglo con la empresa que dirige el empresario Jairo Pachón, para evitar una acción legal en contra de la entidad federativa.

Con los norteamericanos se jugará el 28 de mayo en Filadelfia, el 7 de junio con los coreanos en Austria y el 9 con los serbios en el mismo país.

Casa de la Selección

Otra de las determinaciones que se tomo anoche es adquirir un terreno en La Paz para construir la Casa de la Selección y dotarle de infraestructura a la Selección absoluta que disputa las Eliminatorias en la sede de Gobierno.

“La prioridad será tener infraestructura en La Paz, pero no porque Santa Cruz no merezca la atención de la federación, debemos tener un lugar en La Paz porque nuestro seleccionado juega las eliminatorias y se alista en esta ciudad. Tenemos una oferta de terreno para construir, pero en un mes daremos a conocer el lugar para no crear falsas expectativas”, explicó el titular federativo.

Las canchas de Potosí, Oruro y Pando

Finalmente se conoció que se aprobó el proyecto de enmallado de la cancha de la Asociación de Pando y el colocado del pasto sintético en los escenarios de la Asociación de Oruro y Potosí, además de la construcción de camerinos y graderías.

Se conoció que entre las alternativas para dirigir a la Verde están Julio Baldivieso, Xabier Azkargorta y Marcos Ferrufino, entre algunos.

La directiva de la FBF se volverá reunir en las siguientes horas, en el hotel Europa.

Federativos aplicarán nuevo reglamento para instalar reunión

El Consejo Superior de la División Profesional se instalará hoy en La Paz, “aplicando los nuevos estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol”, según Wálter Castedo, directivo de Destroyers.

Eso quiere decir que sólo se requiere “simple mayoría”, ocho clubes, para iniciar el encuentro que comenzará a las 10:00 en el hotel Europa de la sede de Gobierno.

El dirigente explicó que se aplicará el artículo 91 que dice: “El comité ejecutivo tendrá la potestad de decidir sobre casos de fuerza mayor y sobre todas aquellas cuestiones que no se apliquen en estos estatutos. Las decisiones deberán tomarse de manera justa y legal, tomando en consideración la regulación pertinente de la FIFA y la Conmebol. Estas decisiones deberán ser puestas en conocimiento de la siguiente Asamblea General a efecto de su aprobación”.

El sábado se informó que 10 clubes se acreditaron para la cita, pero la reunión de la directiva del fútbol profesional aún no está confirmada.

Página Siete / Marco Mejía / La Paz