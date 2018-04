Evo: Álex Contreras filtraba información interna a los medios

El presidente Evo Morales acusó ayer a su exvocero gubernamental Álex Contreras de filtrar información que se conocía en las reuniones internas de gabinete ministerial a los medios de comunicación. El mandatario dijo que esta situación lo llevó a pagar un departamento en anticrético para encuentros más privados con sus ministros.

“El debate antes era en Palacio, debatíamos y al día siguiente ya estaba (la información) en los medios de comunicación. Yo pensé que había algunas grabadoras en el Palacio, tenía mucho miedo y el debate hemos trasladado, ni siquiera a la residencia de la Presidencia, si no, yo me agarré en anticrético un departamento en la avenida 20 de Octubre, en el edificio Manantial, en el décimo sexto piso, ahí hemos trasladado el debate para que no se infiltre en los medios de comunicación”, señaló Morales.

Durante la entrega de un módulo educativo en un municipio cochabambino, el Jefe de Estado agregó que Contreras lo traicionó como vocero. Dijo que en su condición de periodista divulgó información interna del Gobierno a los medios de prensa.

“Yo digo que traidor, es traidor nomás, quien participaba en este debate era Álex Contreras, ahora se ha ido a la derecha. Como era periodista, él había estado informando, no eran grabaciones, no podría entender. Hay algunos temas, hermanas y hermanos, no podemos debatir públicamente ni informar a la prensa, no falta gente infiltrada”, lamentó el Primer Mandatario.

Morales reconoció que la información que recibe de sus “compañeras y compañeros” es cierta si se refiere que entre quienes lo rodean “hay gente que no lo acompaña bien”.

La obra

Morales entregó la unidad educativa Carlos Villegas en la localidad de Bulo Bulo del municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba, obra que demandó una inversión de más de 7,2 millones de bolivianos.

La escuela cuenta con 15 aulas, dos laboratorios para física, química y biología, dos talleres y sala de computación entre otras dependencias.

Página Siete/ La Paz