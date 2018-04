Talamani cuenta su versión de la agresión por parte de Soria

“El Mañanero Cochabamba” (Foto: Red Uno Digital) Autor: Ligia Portillo, Red Uno Digital Fecha: Vie Abr 20

Manuel Talamani cuenta su versión, sobre la agresión sufrida por Soria, DT de la Verde.

Red Uno Bolivia.- Manuel Talamani trabajaba y vivía en la casa del director técnico de la selección boliviana, Mauricio Soria casi un año y tres meses y se encargaba de cuidar la casa, el jardín y también era llevado a trabajar a una granja, explicó a Red Uno Bolivia en el programa El Mañanero de Cochabamba.

Un video mostró la agresión protagonizada por Soria que dejó a Talamani con cuatro días de impedimento y múltiples hematomas. “Todo sucedió cuando me pidió que lave su camioneta, usé la manguera y me puse a lavar, pero no me fije que el vidrio de una ventana no estaba bien cerrado. Él llegó y empezó a insultarme diciendo ¡Mirá lo que me hiciste a la camioneta!”, relató el joven.

Talamani cuenta que Soria en un arranque de furia empezó a insultarlo y proferir amenazas en su contra, echándolo de su propiedad. Manuel le dijo que prefería irse “él nomás me brinco y yo me defendí, tampoco me iba a quedar de brazos cruzados. Con el cinturón me golpeó y luego gritó a su mujer ¡Andá traéme la pistola, lo voy a matar…! Yo tenía la llave así que salí corriendo de ahí”.

“El me siguió en su camioneta y me agredió, todo mi cuerpo está pelado y lleno de heridas”. El trabajador estuvo detenido y fue puesto en libertad gracias a la declaración de los vecinos del lugar.

“La Policía me arrestó según ellos yo era el agresor, cuando muy claramente en el video se muestra que es él quien me golpea”explicó Talamani y agregó, “Los vecinos se portaron solidarios, me acogieron en la OTB Chilimarca, ahí pase la noche. Mis documentos y objetos personales están en su casa”.

Consultado sobre las acusaciones de robo y acerca de la declaración del DT, Talamani dijo que él sólo trató de defenderse y que no robó nunca nada, y aseguró que ni siquiera gana el mínimo nacional. “Mi sueldo hasta cumplir el año fue de Bs. 1.400 y me aumentaron Bs. 100. Si trabajo es por mi familia, la gente del lugar me conoce” lamentó.

