Apple excluyó a Vinto por el testimonio de intermediarios

La revista británica especializada en minería Metal Bulletin informó que el gigante tecnológico Apple se basó en testimonios de algunos de sus intermediarios para excluir a la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) de su lista de proveedores, con el argumento de que la fundición boliviana emplea mano de obra infantil.

De los cuatro proveedores del cliente final entrevistados por la revista, dos de ellos sugirieron que era posible que en alguna parte de la cadena de provisión de Vinto se haya usado a menores de edad; los otros dos intermediarios lo descartaron.

“Escuchamos que compradores en EEUU se rehusaron a tomar el material de Vinto. Esos consumidores también habían rechazado otras marcas bolivianas, como medida de precaución por la sospecha de que emplean a menores de edad”, declaró uno de los intermediarios de Apple.

Otro de los comerciantes dedicados a esta actividad afirmó que la empresa de Cupertino puso en su lista de exclusión de proveedores a la EMV porque consideraba que su certificación de materiales libres de conflicto ya estaba vencido y podría haber incurrido en esta irregularidad.

“El grupo (Apple) consideró que la fundición cumplía hasta el 13 de abril de 2016 (la certificación Conflict Free Smelter Program)”, sostuvo el entrevistado.

Los otros dos agentes de intermediación desestimaron que la fundición nacional se haya provisto de concentrados que fueron explotados por niños.

“Es una tontería… Apple se ha sobrepasado. Si pueden hacerle eso a Vinto (excluirla), ¿quién dice que no podrían hacerlo también a otras fundiciones?”, señaló un comerciante europeo.

Una opinión parecida fue la de otro vendedor de estaño consultado por Metal Bulletin, quien acotó el hecho de que los mineros lleven a sus hijos a los campamentos no quiere decir que entreguen su fuerza de trabajo. “Me opongo al trabajo infantil, pero la situación en Vinto está lejos de eso. Una madre que lleva a sus hijos al trabajo porque no puede pagar la atención infantil es muy diferente de explotar a los niños. No tiene sentido rechazar a esa marca”, precisó.

En respuesta a la decisión adoptada por Apple, la EMV advirtió que interrumpirá sus relaciones con las cooperativas que utilicen a menores de edad en la producción de concentrados que se entregan a la fundición.

El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro (Fedecomin), Edwin Fuentes, señaló que no temen a la advertencia de la estatal, ya que, según él, los cuentapropistas no usan a niños.

“No tenemos inconvenientes cuando anuncian que no comprarán, porque no se está incurriendo en este delito, cada asociado tiene un registro en la AFCOOP; además, ahora la AJAM hace diferentes controles en las cooperativas”, aseguró Fuentes.

Para Isaac Meneses, exviceministro de Cooperativas Mineras, si bien antes de 2006 y hasta 2008 se había identificado este problema, se aprobaron normas que prohíben labores para los niños. “A la fecha no se registra trabajo infantil en Oruro. En el Cerro Rico había estas denuncias entre 2006 y 2008, pero luego se fue normando y las mismas cooperativas ya no permiten trabajos a menores de 18 años. Incluso ahora se prohibió que las mujeres entren a interior mina”, dijo.

De acuerdo con el informe más reciente de Vinto, la minera Huanuni le entrega el 60,95% de los concentrados de estaño que produce; le sigue la minera Colquiri, con el 25,74%. Las cooperativas mineras entregan el 12,03% y en menor participación las comercializadoras (0,9%) y la minería chica (0,31%).

Héctor Córdova, expresidente de la Comibol, explicó que 60% del estaño de Vinto se va a EEUU y 25% a Países Bajos y el resto a otros países. “Aunque Vinto no emplea a niños, es posible que alguna cooperativa si. En Bolivia es casi imposible controlar esto, lo único sería es dejar de comprar a las cooperativas hasta que se certifiquen”, observó.

