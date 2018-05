El paradigma de la mano: manual para entender cómo actuarán los árbitros en el Mundial

Ahora bien: ¿todas las manos son sancionables disciplinariamente?

No. Solamente corresponde penar con tarjeta amarilla por conducta antideportiva al que comete la infracción de tocar el balón con la mano para interferir o detener un ataque prometedor, o lo hace en un intento de marcar un gol (independientemente de que lo consiga o no), o en un intento de evitar un gol y no logra su cometido.