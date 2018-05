Envían a la cárcel a otros tres funcionarios del Banco Unión por desfalco en Desaguadero

La Fiscalía demostró que no habían cumplido sus funciones al momento de realizar los controles duales. El ministro Mario Guillén reconoció que fueron fallas operativas las que se vulneraron. La Asamblea Legislativa pedirá informe oral

La jueza Segunda de Instrucción en lo Penal, Wiat Belzu, envió a la cárcel a tres funcionarios de la agencia de Desaguadero del Banco Unión, quienes ejercían los controles duales de Julio César Rivera, principal acusado de sustraer Bs 1,6 millones de esa sucursal entre 2015 y 2017.Fanny R. Q. y Mariela N. A. fueron enviadas al Centro de Orientación Femenina (COF), de Obrajes, mientras que Wilmer L. Q. será recluido en la cárcel de San Pedro, ambos centros en la ciudad de La Paz.

La audiencia de medidas cautelares para los tres aprehendidos se realizó ayer por más de cuatro horas. Pese a la defensa, que deslindaba responsabilidades a los funcionarios, finalmente la jueza Belzu valoró el alegato de la Fiscalía que los acusa por delitos financieros, uso indebido de influencias e incumplimiento de funciones.

“La juez en audiencia cautelar, tras escuchar los alegatos del Ministerio Público y la defensa, ha dispuesto remitirlos a detención preventiva, mientras duren las investigaciones”, informó el fiscal Omar Mejillones.

Entre tanto, el fiscal Ramiro Jarandilla explicó que además de la probabilidad de autoría, se consideraron también los riesgos procesales de fuga y obstaculización de las investigaciones.

En lo que se refiere a los fundamentos fiscales, Jarandilla dijo que hubo cinco fechas en las que el jefe de Operaciones, Julio César Rivera, junto a los controles duales, hizo el cargado de los ATM (cajeros automáticos). Sin embargo, en esas cinco fechas existen diferencias de Bs 1,6 millones que no se saben dónde se encuentran porque no están registrados en bóvedas, cajas pulmones ni en los cajeros.“En las cámaras de seguridad se videncia que los controles duales no habrían hecho el conteo correcto de los ATM porque no ingresaron a la bóveda para revisar el conteo. Solo habrían hecho el anote desde las puertas. Todos esos extremos fueron corroborados y establecidos desde la auditoría que realizó el Banco Unión”, recalcó.

La Fiscalía de La Paz adelantó que se convocará a dos familiares de Rivera, dentro de las investigaciones.

Falla operativa

Entre tanto, el ministro de Economía, Mario Guillén, manifestó que los desfalcos ocurridos en la entidad financiera estatal se debieron a fallas operativas detectadas por los funcionarios, pero que ya se están mejorando los controles para que no vuelva a suceder.

“Las personas que ahora han hecho estos desfalcos, han estudiado algunas vulnerabilidades que tenía el banco y pudieron hacer este tipo de desfalcos. Esto que pasó ha sido producto de una falla operativa que tenía el banco. Pero la gente tiene que estar tranquila porque lo que se está haciendo es mejorar los mecanismos de control para evitar que haya nuevos hechos delictivos”, manifestó ayer.

Situación en Santa Cruz

Siguiendo con las pesquisas sobre el tercer desfalco del Banco Unión, en este caso la sucursal de la calle Cuéllar de la capital cruceña, fueron citados a declarar en calidad de testigos dos funcionarias del Banco Económico y un funcionario más de la entidad donde se dio el robo para dar luces a la investigación.El dinero del desfalco correspondía a fondos del encaje legal del Banco Económico remitidos al Banco Central de Bolivia (BCB). Los interrogados indicaron en su declaración los movimientos que se realizan en los métodos y procesos que se cumplen entre las instituciones en estos casos, según la abogada del Banco Unión, Milenka Roda.

Señaló que no tenía conocimiento sobre una posible citación a los cargos gerenciales de la institución que defiende.Por su parte, Juan Carlos Becerra, abogado de Edson Benjin, principal acusado del desfalco, manifestó que la declaración de funcionarias delBanco Económico será importante para acercarse a la verdad de los hechos.Becerra sostuvo que las grabaciones difundidas donde se ve a Edson Benjin y a Clara Arteaga, la otra acusada, en una actitud sospechosa, son parte de un esquema montado para desvirtuar a los implicados.El abogado de Clara Arteaga, Daniel Plaza, denunció que las autoridades están coartando el derecho a la defensa e igualdad de las partes, ya que durante las declaraciones tomadas ayer se impidió aportar con elementos para esclarecer el caso.“Vamos a volver a citar a estas personas para que amplíen sus declaraciones”, expresó Plaza, voz a la que se sumó Becerra, quien pidió un espacio para tener un careo, preguntar y cerciorarse de lo que los interrogados están diciendo, por lo que se pidió que el fiscal Javier Cordero envíe una notificación escrita con las fechas señaladas.Además, Plaza aseveró que los procedimientos del Banco Unión no se respetaron y se delegaron tareas a subalternos que no tenían preparación y dijo que si había alguna adulteración en las bolsas de dinero provenientes del Banco Económico, estas debían ser devueltas para su reconteo y verificación, asunto que no fue tomado en cuenta por los responsables de la sucursal.El Movimiento Al Socialismo (MAS) pedirá un informe oral al ministro de Economía y a la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, para aclarar estos desfalcos que sucedieron en el banco estatal.

En el día

Petición de informe

El jefe de la bancada nacional del MAS, David Ramos, señaló que la Asamblea Legislativa hará la petición de informe oral a las autoridades económicas del Órgano Ejecutivo, para que aclaren al país lo que está pasando en el banco estatal.

Control permanente

La ASFI instó a los gerentes generales de las entidades financieras a escala nacional a efectuar una evaluación de la regulación, políticas, procesos y procedimientos implementados e instruyó realizar controles permanentes y fortalecer mecanismos de control interno.

