Evo dice que nombramiento de Ticona como cardenal es “grata, justa y acertada”

LA PAZ |

El presidente Evo Morales saludó el domingo la designación del obispo minero emérito de Coro Coro Toribio Ticona como Cardenal de Bolivia, y dijo que la nueva autoridad católica es un “luchador por lo derechos de nuestro pueblo”.

Saludamos designación del hermano Toribio Ticona Porco, obispo minero emérito de Coro Coro, como Cardenal de Bolivia, por parte del hermano Francisco, el Papa de los pobres. Estamos seguros que continuará con su vocación de religioso, luchador por los derechos de nuestro pueblo. pic.twitter.com/tcPWz0RUH9 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 20 de mayo de 2018

Una grata sorpresa, justa y acertada designación. Mi respeto y admiración al hermano obispo Toribio Ticona, ahora Cardenal, a quien conocí como gran servidor, no solamente de la fe religiosa, sino del pueblo olvidado en la pobreza. Juntos seguiremos trabajando. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 20 de mayo de 2018

Morales indicó que es “una grata sorpresa, justa y acertada” la designación de Ticona, a quien dijo conocer como gran servidor de la fe religiosa y del “pueblo olvidado en la pobreza”.

Ticona, que nació en Potosí y actualmente es monseñor, fue elegido este domingo como nuevo Cardenal de Bolivia, y no podrá participar de un cónclave para dedignar a un nuevo Pontífice.

Ticona se convertirá en el segundo cardenal nacido en Bolivia, después del cardenal Julio Terrazas, que falleció a finales de 2015 luego de luchar contra un proceso infeccioso pulmonar.

“Hermanos y hermanas, de verdad una gran alegría de celebrar con ustedes. Ya debo estar en los últimos días, meses, años. Pero no me acobardo, en mi vida he recibido muchas cosas. Alguien me dijo tendría que escribir un libro, pero Dios lo sabe. He sido un niño pobre, he trabajado de lustrabotas, he revendido periódicos. La vida me ha enseñado para defenderme“, dijo el todavía monseñor Toribio Ticona, el 9 de abril, en la Eucaristía del Tercer día de la Asamblea, difundida por “Iglesia Viva”.