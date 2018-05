Federación Boliviana de Fútbol en un lío por terrenos en Warnes

Cruceños contradicen el informe de la federación, al asegurar que los terrenos donados en Warnes son aptos para construir un CAR, pues están en un lugar elevado y que pagar $us 60.000 por 10 hectáreas es nada.

El informe técnico que mandó realizar la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y que prácticamente dice que el terreno donado por la Alcaldía de Warnes no es apto para la construcción de un Centro de Alto Rendimiento (CAR) complicó más al ente federativo. Entre las afirmaciones que se refutaron en Santa Cruz está la de asegurar que el terreno es muy bajo y que es propenso a inundaciones. “Como va a ser bajo, si al lado hay un hotel cinco estrellas (Río Selva) y nunca le ha entrado agua. Lo que pasa es que le están buscando pelos a la leche para dejar de lado el proyecto”, sostuvo Mario Cronembold, alcalde de Warnes.

En el informe negativo dice que se tendrá que rellenar un metro de altura en toda la superficie y que ello demandaría un gasto de $us 370.000. “Es falso lo que dicen, que ese terreno se inunda. Si el proyecto que lo mandamos a hacer en los meses que estuve al mando de la federación, afirma todo lo contrario”, sostuvo Carlos Ribera, que fue titular interino federativo antes de Salinas.

En el informe también se habla de otro inconveniente, que es el pago de unos $us 60.000 para que los terrenos pasen de forma definitiva a la FBF. “No creo que este sea otro obstáculo, pues el monto a pagar es una miseria frente a los $us 4.000.000 o más en los que están valuadas estas 10 hectáreas. Nunca más vamos a tener la oportunidad de contar con un espacio así. Este CAR en Warnes se tiene que hacer como sea. Vamos a pedirle explicaciones a César Salinas. Debe responder el porqué no agiliza su construcción en lugar de frenarlo”, sostuvo Rafael Paz, presidente de Guabirá.

Según Cronembold, a la federación le conviene pagar los $us 60.000 (1,5% del total del costo) que por ley corresponde cuando un municipio traspasa un terreno a una institución. “No le costaría nada si el traspaso es en calidad de comodato, pero sería solo por 20 años y no definitivo”, afirmó el burgomaestre, que el jueves mandó una carta a la Asamblea Legislativa para que se frene la aprobación de la ley, que estaba posibilitando que los terrenos pasen definitivamente al ente federativo. “Qué más puedo hacer si César Salinas no quiere los terrenos”, manifestó.

Desde Paraguay, Salinas, donde se encontraba ayer por un congreso de la Conmebol, también dijo que consultó sobre el CAR y que le aseguraron que el proyecto no ha entrado al comité de aprobación de la FIFA. “También aclaro que el proyecto en Warnes está en evaluación en la federación”, recalcó Salinas.

“Es falso lo que afirma el presidente federativo. El desembolso ya está aprobado y lo que falta es que los terrenos pasen a nombre de la federación. En mi gestión se aprobó un desembolso de $us 1.300.000 y no uno de 1.500.000 para la infraestructura. También conseguí este año, antes que deje el cargo, $us 400.000 más para equipamiento. Solo faltaba licitar la obra a una empresa privada. Si los terrenos son rechazados por la FBF, se perderá todo ese dinero. Si quieren hacer un CAR en La Paz, que hagan otro proyecto, pero no perjudiquen esta obra”, aseguró Ribera. Sobre el tema, Noel Montaño, secretario general de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), dijo que el martes se pronunciarán tras el consejo central.

Un patrimonio

“No puede ser que cuando la FBF no tiene un metro de terreno para construir una cancha decida no aceptar un patrimonio de $us 4.000.000. Si no quiere construir César Salinas allí, que los tome y no edifique nada inmediatamente. Es una barbaridad lo que está haciendo la federación. En la primera reunión que tengamos vamos a pedirle explicaciones”, dijo Hormando Vaca Díez, vocero de Oriente Petrolero.

Las cifras

$us 4.000.000

Es el costo en el que están valuados los terrenos que fueron donados a la federación.

$us 1.700.000

Es la inversión que, dice Ribera, se corre el riesgo de perder si no se construye el CAR en Warnes.

