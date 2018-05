Martín Michel: “Me amenazaron con matarme”

El yudoca decidió no participar en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 y cuando lo hizo público recibió dos llamadas para intimidarlo. No recibió apoyo para su preparación.

El yudoca Martín Michel hace un par de días hizo público que había renunciado a la posibilidad de competir en los Juegos Suramericanos, antes del cierre de inscripciones, como protesta porque los deportistas no reciben apoyo para su preparación.

De forma sintomática esa misma noche recibió dos llamadas, una de ellas amenazándolo de muerte.

¿Qué reacciones hubo después de hacer público que no competirías en los Juegos Suramericanos?

Después de que di a conocer los motivos por los cuales decidí no participar en los Juegos Suramericanos esa misma noche, el martes, recibí una llamada de un número privado en el que solo me dicen que no hable hue… pensé que era algún amigo que me estaba haciendo una broma, pero después de una entrevista a nivel nacional recibí otra llamada en la que me amenazaron con matarme, me dijeron que me cuide car… que me van a matar. Después de que me cuelgan devuelvo la llamada, porque era de un número fijo y resulta que era de un punto de llamadas de El Alto.

Trataron de intimidarte…

Sí pero no lo lograron. No me han intimidado, estoy más fuerte que nunca. Seguramente he tocado algún punto que le duele a alguna persona.

¿Has hecho alguna denuncia?

La intención no es victimizarme, ni siquiera me deben conocer por foto esos tipos que me han llamado. No deben saber cuánto mido, cuánto peso, ni la capacidad que tengo de defenderme y de atacar, entonces creo que quieren desviar la atención.

¿Estás tomando algunas medidas de seguridad?

Estoy caminando tranquilo, con precaución, sobre todo por las noches. Vengo de una familia de policías, entonces no tengo temor.

¿De quién sospechas?

Puede ser que sean enviados de alguien, no quiero decir algo sin tener certeza, puede que sean admiradores confundidos, pero la mayor parte de la gente me ha apoyado en las redes sociales, y me han llamado también.

No vas a los juegos como protesta, ¿ha tenido el efecto que esperabas?

Hasta el momento no ha tenido ningún efecto por parte de las autoridades. Sin embargo, conmueve y agradezco a la sociedad que es consciente de que los deportistas no han recibido apoyo durante todo este tiempo. Me han llamado varios atletas brindándome su apoyo.

¿Coincides con los deportistas que han manifestado que muy pocos ganarán medallas en Cocha 2018?

Totalmente. Nos pueden ofrecer un millón de dólares para lograr una medalla olímpica, pero si no se da un peso, ni un vaso de agua, obviamente no van a haber resultados y el millón se va a quedar guardado.

¿El apoyo ha faltado siempre o es que para estos juegos ha sido más crítico?

Esto es constante. Ahora que los juegos son en Cochabamba es más evidente, Bolivia es la delegación más numerosa de todas con 622 deportistas y se hace más evidente porque están nuestros parientes, amigos y vecinos.

¿Tu decisión de no representar a Bolivia es solo en estos juegos o también para futuras competencias internacionales?

Solamente para estos juegos. A mí me encanta el yudo, amo mi deporte, me gusta competir pero creo que era el momento de dar un paso al costado.

Fuente: diez.bo