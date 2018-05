Samuel llama “mentiroso” a ministro Romero y no cree su versión de la muerte del estudiante

El Ministro de Gobierno señaló a Samuel Doria Medina como uno de los responsables políticos de querer convulsionar el país. El empresario y político le pide investigación y seriedad en el caso de Jonathan Quispe

Doria Medina llama “mentiroso” a Romero y no cree su versión de la muerte del estudiante

Samuel Doria Medina responde al ministro Romero. Foto: Archivo

La Paz, 25 de mayo (ANF).- El líder de Unidad Nacional Samuel Doria Medina afirmó que el ministro Carlos Romero está acostumbrado a “mentir”, para proteger a los responsables de la muerte de Jonathan Quispe. Dice que es el “colmo” que culpen a los estudiantes de la muerte de su compañero.

El político y empresario salió para responder a las acusaciones del Ministro de Gobierno quien lo señaló de alentar una convulsión política en el país para responsabilizar al presidente Evo Morales; al propio Ministro y a la Policía.

Cuando se espera que el Gobierno impulse una “investigación imparcial”, lo que hace es acusar a los “manifestantes amigos del fallecido de matar al estudiante. Yo no les creo. Segundo, han salido a insultar y tratar de hacerme responsable”, sostuvo Doria Medina en contacto con ANF.

Insistió que no cree que su versión en sentido que los responsables de la muerte de Jonathan son sus propios compañeros de la Universidad. No le creo, no le creo. ¿Cómo van a sostener que sus compañeros le han disparado?, cuestionó.

Acotó que la autopsia puede determinar el objeto que hubiera causado la muerte del estudiante, pero desde ningún punto de vista determina “quién disparó”, esa es la investigación seria que deberían encarar las autoridades de Estado.

En ese mismo contexto dijo que conversó con gente de la institución policial, quienes pudieron comentarle que las “canicas y perdigones” son de uso policial en las escopetas. “Que en varias oportunidades se ha utilizado canicas y perdigones con las escopetas”.

Dijo que Romero “está acostumbrado a mentir para encubrir a los que han atacado a este joven (Jonathan Quispe). No me he reunido con el rector de la UPEA”, dijo, al explicar que hace tres semanas dio una charla a los estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas, donde con el rector de la Universidad Ricardo Nogales se saludaron.

“Se inventan todas estas cosas en vez de hacer las investigaciones y decir que sus amigos lo han matado. Ya es el colmo”, sostuvo Doria Medina, quien cree que el Gobierno se ha acostumbrado de echarle la culpa de todo cuando no tiene explicaciones en los conflictos contra el Gobierno.

En una rueda de prensa, Romero manifestó que existen afanes políticos de convulsionar el país, que ante la mentira que sostienen a través de las redes sociales y otras formas de comunicación, su despacho pedirá una ampliación en las investigaciones.

“Las personas que sostengan que se alteraron pruebas, que había un orificio de salida, que en realidad se trata de un perdigón de metal y no sé qué especulaciones no saben cómo defenderse. Los políticos no saben cómo tapar vergonzosamente sus mentiras y calumnias y siguen metiendo. Pero nosotros también vamos a pedir que se amplié la investigación por difamación, calumnia y falso testimonio contra las personas que siguen esgrimiendo mentiras”, advirtió Romero.

En ese contexto político, señaló al líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina quien hubiera sostenido una reunión con el rector de la UPEA, Ricardo Nogales; sobre la alcaldesa, Soledad Chapetón dijo que hizo “un papelón” al señalar que se estaba “matando alteños” y también citó al diputado Amilcar Barral por otro comentario que hizo en las redes sociales.

Pero Doria Medina ha lamentado que esta sea la salida del titular de Gobierno “amenazar con enjuiciar a quienes digan que son los policías que han disparado. Eso ya es el colmo”.