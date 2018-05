Thiago Motta se retira del futbol con dos grandes deudas

El italobrasileño admitió que este es su último año como futbolista, no solo en el PSG.

El italobrasileño Thiago Motta, centrocampista del París Saint-Germain (PSG), comentó que esta temporada debe ser la última de su carrera y anunció que su intención en convertirse en entrenador de fútbol.

“He pasado aquí años muy agradables (seis y medio en el PSG) y lo que siento ahora es que este debe ser el último club de mi carrera”, dijo en una entrevista publicada este martes en L’Équipe Motta, quien cumplirá 36 años el próximo mes de agosto.

El centrocampista hizo balance de su carrera y lamentó especialmente no haber podido disputar la final de UEFA Champions League con dos de sus antiguos clubes: la del Barcelona en 2006 -ganada ante el Arsenal- y la del Inter de Milán en 2010 -vencida al Bayern de Múnich-.

“Pensé que este año iba a ser el bueno, pero no pudo ser”, asumió el medio, quien comparó el método de entrenamiento de su actual técnico, el español Unai Emery, con el del italiano Carlo Ancelotti, ex del PSG.

Ancelotti “te hacía sentirte implicado. Me decía: ‘hoy tú controlas el centro del campo’. Si algo no iba bien, era tu responsabilidad, no la del entrenador (…) Con Emery se trabaja de forma diferente. Le gusta tener el control de todo”, analizó.

Thiago Motta, segundo capitán del PSG por detrás del brasileño Thiago Silva, elogió la calidad de sus compañeros Marco Verratti, Giovanni Lo Celso y Adrien Rabiot.

“(Rabiot) puede ser mejor que yo. A su edad (23), yo no era tan fuerte. Tiene un potencial enorme y puede jugar en varios puestos (…) Eso sí hay que explicárselo bien para que se sienta convencido de lo que hace”, opinó.

De su futuro, Motta se plantea entrenar al filial del PSG y no oculta que su deseo será dirigir el primer equipo parisino. “Voy avanzar etapa por etapa, pero no me voy a esconder. Tengo esa idea en mi cabeza, aunque sienta que todavía esté lejos”, finalizó.

El centrocampista brasileño, cuya carrera estuvo marcada también por varias lesiones, ha vencido 27 títulos en su carrera de profesional que le llevó al Barcelona, club con el que debutó en 2001, Atlético de Madrid, Génova, Inter y PSG.

Internacionalmente, Motta jugó en 30 ocasiones con la selección de Italia y no con la de Brasil, país en el que nació. Con la Azzurra, disputó las Eurocopas de 2012 (finalista) y la de 2016 y el Mundial de 2014.

Fuente: foxsports.com.ar