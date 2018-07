Twitter seguirá luchando contra aquellas personas que no hacen un buen uso de la plataforma. Así lo ha anunciado hoy en la presentación de sus resultados trimestrales pertenecientes al segundo trimestre del año, los cuales han causado descontento entre los inversores. La razón de ello es que la red social no solo no ha conseguido aumentar su cifra de usuarios activos mensuales, sino que ha descendido en un millón.

Se sitúan así en 335 millones las personas que hacen uso de Twitter al menos una vez al mes, una cifra que contrasta con los primeros resultados trimestrales del año, donde mostraron un incremento de 6 millones de usuarios. Sin embargo, hay una razón para esta situación: la gran purga de cuentas falsas, de spam, de bots, trolls y demás usuarios tóxicos que ha estado llevando a cabo la plataforma durante las últimas semanas.

Como consecuencia de esto, la compañía está experimentando una caída en bolsa cercana al 20 %, pero la realidad tampoco es tan mala como pudiera parecer. Twitter ha experimentado un aumento del 11 % anual en los usuarios activos diarios y este es el tercer trimestre consecutivo que cierra sin pérdidas, por lo que parece claro que las mediadas tomadas en los últimos meses están labrando un certero sendero.

La lucha seguirá

A pesar de que puede perjudicar de manera clara el número de usuarios activos mensuales de la compañía, Twitter afirma que seguirá luchando contra los malos usos que perjudiquen una conversación sana en la plataforma. Una actitud que, desde luego, es de agradecer por parte del resto de usuarios.

Continuaremos trabajando arduamente para mejorar la salud de la plataforma, proporcionando actualizaciones sobre nuestro progreso al menos trimestralmente y priorizando los esfuerzos de salud independientemente del impacto a corto plazo en las métricas, ya que creemos que el mejor impulsor del crecimiento a largo plazo de Twitter como una utilidad diaria es una conversación saludable.

En este sentido, además, anunciaron hace poco la compra de Smyte, una compañía especializada en el control de seguridad e identificación de comportamientos abusivos. Es de esperar, por consiguiente, que los próximos trimestres se vean marcados de igual manera por un crecimiento leve o nulo en los usuarios de la plataforma.

