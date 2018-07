“El premilitar era vicioso, se amotinaba y le valía todo”, dicen compañeros del joven que denunció maltrato

PREMILITARES APOSTADOS FRENTE A LA FISCALÍA RECHAZAN LAS ACUSACIONES DE SU CAMARADA EN CONTRA DE LOS INSTRUCTORES.

Contradicen a premilitar que denunció maltrato Audiencia cautelar será hoy

Camaradas del premilitar que denunció a tres instructores de Ejército del Regimiento Ingavi por maltrato se presentaron ayer en puertas de la Fiscalía para apoyar a los oficiales contradiciendo al adolescente y señalando que “nunca existió abuso”.

El fiscal Fernando Lea Plaza confirmó que la audiencia cautelar de los tres militares está programada para hoy y se pedirá que sean encarcelados mientras duren las investigaciones.

CAMARADAS

“El premilitar era mala ganudo, vicioso, se amotinaba y le valía todo, yo le he recomendado como amigo, para que no se haga gritar tanto. Durante toda la instrucción se iba a otros escuadrones para no trabajar, para no ayudarnos; para sus arrestos daba otros nombres, soy de su patrulla, nos hacía llamar la atención, quería irse a toda costa hasta me pidió que le dé una patada en el pie, yo me reí y salí de la carpa”, afirmó Kevin Vásquez, compañero del premilitar.

EL DIARIO recogió el testimonio de al menos 10 premilitares entre 16 y 17 años, varones y mujeres que recriminaron el accionar del denunciante al que tacharon de “mentiroso” y “negligente”, criticaron a los familiares por versiones tergiversadas señalando que los ejercicios eran realizados por todos de forma uniforme y por uno no pueden ser tachados todos de flojos.

Entre los que declararon, “comandantes de patrulla” y el compañero de la tienda de campaña, negaron que el mismo haya sufrido maltrato asegurando que le dieron a beber sales rehidratantes, como a todos, y no “orín de burro” como señala la denuncia, cuestionando incluso de dónde saldría ese líquido sino había animales en el entorno.

Según explicaron, la instrucción que debían recibir en Tilata, Viacha, debía cumplirse entre el 2 y 14 de julio, pero el premilitar no tenía la predisposición de continuar con la instrucción, causando varias llamadas de atención a la patrulla y se retiró el 10, luego de hacer las denuncias con su madre y su hermano.

IMPUTACIÓN

“Se va a solicitar la detención preventiva para cada uno de ellos. Se los ha imputado por los delitos de homicidio suicidio, lesiones graves y leves, delitos contra la salud pública”, afirmó el fiscal sobre la situación de los sargentos, Jhozet Sangalli, William Gutiérrez y el subteniente Marco Antonio Achá.

De acuerdo con las declaraciones de los tres militares, el fiscal afirmó que estos minimizaron la relación de hechos que figura en la denuncia. “Por ejemplo, en el caso de la ingesta de orín que habría sufrido el premilitar, refieren que se trataba de una sal de rehidratación oral, pero se ha revisado el reglamento de los premilitares y existe un procedimiento para la preparación de estas sales, aspecto que no ha sido realizado por estos funcionarios”, afirmó Lea Plaza.

El premilitar, de 17 años, afirma que entre el 2 y 10 de julio sufrió tratos discriminadores por parte del teniente Achá; en el caso del sargento Sangalli, lo señala por obligarlo a tomar “orín de burro”. En cuanto a Gutiérrez, el premilitar lo acusa por obligarlo a comer excrementos de animal y que producto de los golpes de puño que le propinó en estómago y espalda, uno le provocó sangrado en el oído izquierdo, hecho por el cual le otorgaron 10 días de baja.

José Tavel, abogado de la familia del premilitar, ratificó la denuncia y señaló que los malos tratos iniciaron cuando se negó a comprar alimentos vendidos por los instructores por falta de dinero.

El Diario / La Paz