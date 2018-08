La Paz. Vecinos y choferes vuelven a enfrentarse por la ‘ruta Integradora’ de los PumaKatari

Por segundo dia consecutivo, vecinos los de los distritos 12 y 13 del Macrodistrito Periférica se enfrentaron este martes con los choferes del transporte sindicalizado que realizan similar recorrido al de la recientemente inaugurada ‘ruta Integradora’ de los buses PumaKatari, a los cuales se oponen por considerar que afectan sus ingresos.

Cerca de las 10.00 se conoció de los enfrentamientos entre ambos bandos. Aproximadamente a las 08.00 los choferes comenzaron a bloquear el sector Franz Tamayo en la zona de Chuquiaguillo, por donde circulan los buses del transporte municipal, y los vecinos a volvieron a salir a las calles, al igual que la jornada anterior, para retirar a los conductores y abrir paso a los buses municipales.

“Son unos malcriados, me han echado con harina y con piedra me han hecho llegar, me hubieran roto mi sombrero. Nosotros pedismos que venga el Puma y vamos a seguir pidiendo. Queremos que nos manden policías para que por lo menos nos defiedan”, contó Martha Quisberth, una vecina del lugar.

El concejal de Sol.bo Issac Fernández, en una conferencia improvisada en la zona de conflicto, criticó la ausencia de la Policía. “Queremos denunciar públicamente la actitud de la Policía, mire, cómo es posible de que vengan (los choferes) a perjudicar a los vecinos, a la gente de a pie, a la gente que tiene que hacer sus actividades cada día, vienen y los transportistas están ahí bloqueando y la Policía, que es mandada por la Constitución Política del Estado, no viene, no hace nada, ni siquiera los levanta”, señaló.

El legislador aseguró que el propio alcalde Luis Revilla solicitó al comandante Departamental de la Policía, coronel Eduardo Rivera, tomar acciones, pero que de igual forma no se contó con resguardo en la zona de conflicto.

A propósito de este problema, Revilla sostuvo, a través de su cuenta en Twitter, que los choferes no pueden obligar a los ciudadanos a tener un mal servicio de transporte.

“Los choferes no pueden obligar a los ciudadanos a tener un mal servicio de transporte. El Pumakatari significa mejor calidad de vida y seguridad para los pasajeros. Mientras más bloqueen y perjudiquen a la gente más crecerá la demanda y necesidad de ampliar el sistema La Paz Bus”, escribió.

A su turno, el dirigente de este sector Mario Silva anunció que el viernes los choferes realizarán una marcha como parte de las medidas de presión en protesta por lo que consideran una “competencia desleal” del transporte municipal, aunque también confirmó que la dirigencia asistirá al diálogo convocado para este miércoles por Revilla.

La ruta Integradora, inaugurada el 15 de julio, parte desde la estación de transferencia ubicada en el Parque Urbano Central (PUC), recorre las zonas de Miraflores y Villa Fátima para luego ingresar a la avenida Periférica y terminar en la avenida América. Atraviesa 14 barrios de cinco distritos y cuenta con 105 paradas, 52 en un sentido y 53 en otro. (31-07-2018)

La Razón Digital / Kattya Valdés / La Paz